Ngày 4/9, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Trưởng Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên khỏi kịch bản “bắt cóc online” tinh vi.

Cụ thể, vào tối 30/8, ông Đ.B.H. (trú tại phố Nguyễn Đồng Chi, Hà Nội) hốt hoảng chạy đến trụ sở công an trình báo con trai là anh Đ.P.L. (22 tuổi) bị bắt cóc.

Người cha run rẩy cho biết, điện thoại ông liên tục nhận tin nhắn kèm video con trai không mặc quần áo, bị dội nước lạnh, gương mặt hoảng loạn vừa khóc vừa cầu cứu. Đi kèm là lời đe dọa lạnh lùng từ kẻ lạ: “Chuyển ngay 150 triệu nếu không muốn nhận xác con trai. Nó nợ chứng khoán, không trả thì mất mạng”.

Nhìn hình ảnh con trai tội nghiệp trong clip, cả gia đình ông H. gần như suy sụp, tin rằng L. thực sự rơi vào tay bọn bắt cóc và tính mạng bị đe dọa từng giây.

Nạn nhân được cơ quan công an giải cứu: Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”.

Đối tượng không trực tiếp tiếp cận nạn nhân, mà lợi dụng sự sợ hãi để khống chế tinh thần, ép họ tự quay những cảnh “bị hành hạ” nhằm gây áp lực với gia đình.

Lực lượng chức năng lập tức trấn an gia đình, yêu cầu tuyệt đối không chuyển tiền, đồng thời triển khai các mũi trinh sát khẩn cấp tìm kiếm nạn nhân. Chỉ vài giờ sau, công an phát hiện nạn nhân đang ở một nhà nghỉ thuộc xã Hoài Đức (Hà Nội). Anh L. được giải cứu an toàn, đưa trở về đoàn tụ cùng gia đình, chấm dứt cơn ác mộng.

Tại cơ quan công an, anh L. thuật lại: Ngày 29/8, anh nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy và cả căn cước công dân của anh, rồi cáo buộc anh liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Để “chứng minh vô tội”, L. bị yêu cầu chuyển tiền. Khi tỏ ra lúng túng, anh lập tức bị chúng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, ép di chuyển đến nhà nghỉ, tự quay clip cảnh bị xối nước, nhục nhã rồi gửi về cho gia đình nhằm dễ bề khống chế.

Từ vụ việc nêu trên, Thượng tá Lê Xuân Hanh cảnh báo: Đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm, đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của người dân.

Kịch bản chung của tội phạm là dựng lên video “bị hành hạ”, biến nạn nhân thành công cụ để uy hiếp cha mẹ, người thân chuyển tiền chuộc.

“Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi nhận yêu cầu bất thường qua mạng xã hội hay điện thoại. Khi gặp tình huống tương tự, hãy lập tức báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời”, Thượng tá Hanh nhấn mạnh.