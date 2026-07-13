Tàu ngầm Nga tham gia tập trận. Ảnh: Spunik

Hãng RT đưa tin giai đoạn trên biển của cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và hải quân Trung Quốc. Thủy thủ đoàn đã tập huấn đối phó với các mối đe dọa hiện đại, bao gồm các cuộc tấn công giả định bằng máy bay không người lái và tàu không người lái.

Trong nhiều ngày, các tàu thuộc biên đội chung gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, tàu ngầm, tàu khu trục và tàu cứu hộ đã sử dụng pháo hải quân và súng máy trên tàu để đẩy lùi một cuộc tấn công giả định của thiết bị không người lái trên không và trên mặt nước. Các hệ thống tác chiến điện tử cũng được triển khai nhằm trấn áp một cuộc tấn công mô phỏng có quy mô lớn.

Tàu chiến Nga và Trung Quốc tập trận chung trên biển. Video: RT

Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, các thủy thủ đoàn đã diễn tập phối hợp, tác chiến chống tàu ngầm, giao chiến với tàu nổi giả định của đối phương cũng như các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Cuộc tập trận hải quân chung Joint Sea 2026 bắt đầu từ ngày 6/7. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc góp phần tăng cường an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mô tả cuộc tập trận là một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước. Các cuộc tập trận nhằm cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Nga và Trung Quốc đã mở rộng hợp tác quân sự song song với mối quan hệ chính trị và kinh tế ngày càng thân thiết trong những năm gần đây. Moscow và Bắc Kinh mô tả mối quan hệ song phương đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh rằng nó không nhằm chống lại các nước thứ ba.