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Theo RT, cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 10/7 trong chuyến bay đầu tiên của tên lửa hai tầng Trường Chinh 10B, được phóng từ Trung tâm Phóng vũ trụ Hải Nam ở miền nam Trung Quốc. Khoảng 6 phút sau khi cất cánh, tầng đẩy đã được một bệ thu hồi ngoài khơi đón bắt thành công.

Công nghệ này nhằm giảm chi phí phóng tên lửa bằng cách cho phép tái sử dụng các thiết bị đắt tiền, với mục đích tương tự hệ thống do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển.

Khác với phương thức hạ cánh được sử dụng trong các chương trình Falcon 9 và Starship, hệ thống của Trung Quốc sử dụng một cấu trúc dạng lưới để thu hồi tầng đẩy. Thiết kế này tạo ra biên độ lớn hơn đối với việc điều khiển động cơ trong giai đoạn thu hồi cuối cùng, đồng thời giúp hấp thụ phần động năng còn lại của tầng đẩy khi tiếp đất.

Trường Chinh 10B là phiên bản thương mại thuộc dòng Trường Chinh, đang được phát triển để phục vụ chương trình thám hiểm Mặt Trăng và các sứ mệnh tới trạm vũ trụ Thiên Cung.

Tầng đẩy thứ nhất của tên lửa được trang bị 7 động cơ YF-100K sử dụng nhiên liệu kerosene tinh chế và oxy lỏng, trong khi tầng trên sử dụng động cơ chạy bằng methane - oxy lỏng. Tên lửa có khả năng đưa tối đa 16 tấn tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và đã triển khai thành công một vệ tinh trong chuyến bay đầu tiên.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đánh giá cuộc thử nghiệm là một bước đột phá công nghệ quan trọng, có thể góp phần thúc đẩy chương trình thám hiểm không gian của nước này.