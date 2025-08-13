Siêu Cúp châu Âu 2025 là màn đối đầu hấp dẫn giữa PSG và Tottenham tại sân Stadio Friuli, Udine (Italia). PSG góp mặt với tư cách nhà vô địch Champions League, còn Tottenham là đội đăng quang Europa League mùa trước.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử PSG dự Siêu Cúp châu Âu, lần đầu vào năm 1996 họ từng thua Juventus 2-9. Ngược lại, Tottenham lần đầu tiên được góp mặt ở trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải châu Âu.

Trận Siêu cúp giữa PSG và Tottenham hứa hẹn hấp dẫn

PSG vừa trải qua mùa hè bận rộn với FIFA Club World Cup, nơi họ vào tới chung kết. Vì vậy, thầy trò HLV Luis Enrique chưa đá trận giao hữu nào trước Siêu Cúp. Đáng chú ý là ồn ào thuyền trưởng PSG loại Donnarumma khỏi trận đấu đêm nay và thủ môn Italia cũng đã viết tâm thư chia tay.

Tottenham lại có nhiều thay đổi khi HLV Ange Postecoglou rời ghế, nhường chỗ cho Thomas Frank. Dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng, Spurs đã chơi 6 trận giao hữu và bổ sung 6 tân binh để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26.

Trận PSG vs Tottenham trong khuôn khổ Siêu Cúp châu Âu 2025 được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Football, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu khai màn mùa giải mới ở châu Âu.

Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus