Bảng F vòng loại Asian Cup 2027:

Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Nepal ở lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Asian Cup 2027, trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM, lúc 19h30 ngày 14/10.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận lượt về giữa Việt Nam vs Nepal trên các kênh FPT Play, VTV5.

Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Nepal, bắt đầu từ lúc 19h cùng ngày.

Ở lượt đi, tuyển Việt Nam đánh bại đội bóng Nam Á với tỷ số 3-1 - Ảnh: Hữu Hà

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Trừ Quang Hải vắng mặt do chấn thương từ trước đó, ĐT Việt Nam vẫn có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.

Nepal: Nepal vắng tiền vệ Laken Limbu vì đã nhận thẻ đỏ, khiến HLV Matthew Ross khá đau đầu trong việc sắp xếp đội hình tiếp đón tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Thanh Nhàn, Tiến Linh, Tuấn Hải.

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi

Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/