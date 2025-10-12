Chia sẻ với giới truyền thông, Hoàng Đức cho hay: “ Ở trận lượt đi với Nepal, tuyển Việt Nam giành chiến thắng là khá vất vả. Nhưng, bóng đá là vậy, hiện tại toàn đội đã rút kinh nghiệm cũng như tích cực chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Thống Nhất.

Đối với cá nhân tôi và đồng đội đều chưa hài lòng ở trận lượt đi khi chơi hơn người nhưng lại không thể tìm kiếm được bàn thắng sớm để tạo ra cách biệt và giành chiến thắng dễ dàng hơn”.

Hoàng Đức trở lại tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: Hữu Hà

Đánh giá về lực lượng ở lần tập trung đang diễn ra, đội phó tuyển Việt Nam nói: “Việc HLV Kim Sang Sik gọi các cầu thủ trẻ từ U23 lên là điều tích cực cũng như mang đến sự cạnh tranh lớn cho đội tuyển.

Các cầu thủ trẻ không chỉ có cơ hội chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal mà còn xa hơn là SEA Games hay VCK U23 châu Á 2026.

Việc vắng Quang Hải là điều vô cùng đáng tiếc đối với tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục và quay trở lại ở đợt tập trung sau…”.

Bên cạnh những đánh giá về trận lượt đi, lực lượng… Hoàng Đức cho biết thêm về tình hình bản thân: “Ngày hôm qua tôi bị đau nên không thể tập luyện cùng đồng đội. Hôm nay tôi trở lại, nhưng có lẽ phải chờ xem để biết chính xác tình trạng cơ thể ra sao mới quyết định ra sân hay không.

Sau buổi tập trên sân Thống Nhất vào chiều tối ngày 11/10, hôm nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik chuyển đến địa điểm sân QK7 để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tái đấu lượt về với Nepal.

Quân số buổi tập thứ 2 cho trận tái đấu, thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng vì bị đau nhẹ, khả năng cao khó có thể đá chính trận đấu lượt về vào ngày 15/10.

Một số hình ảnh tập luyện của tuyển Việt Nam chiều 12/10:

Buổi tập chiều 12/10 của tuyển Việt Nam chứng kiến khá đông người hâm mộ tới sân QK7 theo dõi. Ảnh: Hữu Hà

Dù đã trở lại, nhưng Hoàng Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân trận lượt về. Ảnh: Hữu Hà

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn còn khá nhiều nhân tố trẻ. Ảnh: Hữu Hà

Hoặc các cầu thủ kỳ cựu để thay thế nếu Hoàng Đức không thể ra sân. Ảnh: Hữu Hà

Với việc Bùi Tiến Dũng cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, trung vệ trẻ Nhật Minh đang có cơ hội thi đấu bên cạnh Duy Mạnh. Ảnh: Hữu Hà