Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu ngày 9/10, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1. Nhìn vào tỉ số này, nhiều người nghĩ tới một trận đấu dễ dàng với "Những chiến binh sao vàng", nhưng thực tế lại không phải vậy.

Sau bàn mở tỉ số từ khá sớm của Tiến Linh, tuyển Việt Nam chơi bế tắc trong suốt 60 phút sau đó. Bàn thắng của Xuân Mạnh và Văn Vĩ đến từ việc hàng thủ Nepal không còn giữ được sự chắc chắn như trước, chứ không hẳn là vì đội chủ nhà chơi quá hay.

Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình toàn cựu binh ở trận lượt đi. Ảnh: hữu Hà

Nếu tuyển Việt Nam đối đầu với một đối thủ "cứng" hơn, mọi thứ có thể khác. Tuy nhiên, dù sao thì thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có một trận đấu đạt yêu cầu, cả về mặt kết quả, lối chơi, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Nhưng ở trận lượt về, tuyển Việt Nam phải thể hiện một diện mạo khác: Tích cực và hiệu quả hơn. Theo BLV Quang Tùng, việc biết rõ về Nepal giúp cho HLV Kim Sang Sik và các học trò chơi chủ động, có được phương án hợp lý nhất, trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Về nhân sự, BLV Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam cần có sự thay đổi ở hàng thủ, nơi mà một số cựu binh mắc sai sót và không thể hiện khát khao, cống hiến. Việc làm mới một số vị trí cũng sẽ giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá chuẩn xác nhất sức mạnh đội tuyển, đồng thời có những thử nghiệm nhằm hướng tới tương lai.

Đình Bắc rất mong được vào sân. Ảnh: S.N

Với những gì diễn ra ở trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik có thể đưa ra những quyết định mạo hiểm hơn, thay vì an toàn, thận trọng. Một số cầu thủ U23 có cơ hội được thể hiện, bởi đây cũng là trận đấu cuối cùng của đợt tập trung FIFA Days tháng 10.

Tuyển Việt Nam vẫn cần những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng đây là lúc mà sức trẻ, sự bất ngờ trong lối chơi cần được HLV Kim Sang Sik quan tâm. Với đẳng cấp cao hơn đối thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát được trận đấu bất kể sử dụng với đội hình nào.

