Từ các bàn thắng vào lưới Nepal

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số và các tình huống dẫn đến bàn thắng, dường như bóng bổng và các pha tấn công biên vẫn là phương án hữu hiệu nhất của tuyển Việt Nam trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ, bởi 2/3 bàn thắng xuất phát từ miếng đánh này.

Điển hình như bàn mở tỉ số, từ cánh phải, Tiến Anh tung ra một quả tạt có điểm rơi cực kỳ khó chịu, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương để Tiến Linh ở phía trong có đủ không gian khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới Nepal.

Không chiến là điểm mạnh của tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Hà

Hay như pha lập công thứ 2 đến từ một tình huống phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm gây ra sự lộn xộn, và trong một khoảnh khắc hỗn loạn, Xuân Mạnh đã có mặt đúng lúc để tung ra cú sút bồi quyết đoán đưa tuyển Việt Nam dẫn 2-1.

Nhìn vào hiệu quả tức thì, có thể thấy rằng những quả tạt từ hai biên và các tình huống bóng bổng vẫn là thứ vũ khí đáng tin cậy, mang lại kết quả cụ thể cho tuyển Việt Nam.

Nhưng đó chưa phải là tất cả

Tuy nhiên, nếu soi kỹ hơn vào diễn biến của cả trận đấu, bức tranh lại hoàn toàn khác. Bóng bổng mang đến những bàn thắng, nhưng khoảnh khắc tạo ra nhiều cảm xúc và khiến Nepal lúng túng lại đến từ các pha phối hợp bóng ngắn của tuyển Việt Nam.

Xuyên suốt trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 1, không ít lần các học trò của HLV Kim Sang Sik tạo ra những tình huống sóng gió thực sự bằng các pha ban bật nhanh, ít chạm ở trung lộ và trong phạm vi hẹp.

Nhưng các pha bóng hay nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Nepal lại là từ phối hợp nhóm nhỏ. Ảnh: Hữu Hà

Dù không thể chuyển hóa thành bàn thắng, những pha bóng này cho thấy một tiềm năng tấn công vô cùng lớn, một thứ vũ khí có độ sát thương và đột biến cao hơn hẳn so với việc chỉ trông chờ vào các quả tạt từ hai biên.

Lối chơi đánh biên và tạt cánh có thể hiệu quả trước các đối thủ yếu, nhưng sẽ rất dễ bị bắt bài khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự, chống bóng bổng tốt.

Ngược lại, lối chơi phối hợp nhóm nhanh, dựa trên kỹ thuật và sự ăn ý của các cầu thủ mới là chìa khóa để mở ra những hàng phòng ngự “xếp xe buýt 2 tầng” như Nepal ở trận đấu vừa qua.

Với những gì cho thấy, HLV Kim Sang Sik vì thế sẽ phải tìm cách cân bằng các phương án tấn công. Có nghĩa tận dụng lợi thế không chiến khi cần, nhưng phải tiếp tục phát huy những pha phối hợp nhỏ, kỹ thuật và tốc độ như vừa mới trình diễn.