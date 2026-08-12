Tiền vệ 33 tuổi cố gắng tìm lại chính mình sau quãng thời gian bị cấm thi đấu do doping. Tuy nhiên, hành trình trở lại sân cỏ của Pogba trong màu áo Monaco diễn ra theo kịch bản đầy thất vọng.

Lãnh đạo đội bóng Ligue 1 coi giai đoạn chuẩn bị trước mùa 2026/27 là thời điểm then chốt để đánh giá liệu Pogba còn đủ khả năng đóng góp cho đội hay không.

Paul Pogba liên tục phải vật lộn với chấn thương - Ảnh: F.R

Cựu tiền vệ MU chỉ thi đấu 45 phút ở một trận giao hữu, trước khi chấn thương đầu gối từng hành hạ anh mùa giải trước tái phát, khiến Pogba phải vắng mặt 4 trận liền.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi Pogba đổ gục xuống sân tập vì đau chân dữ dội. Theo L'Equipe, chấn thương mới sẽ thúc đẩy Monaco đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Pháp.

Pogba mới trở lại tập luyện hồi tuần trước nhưng lại gặp vấn đề ở đùi trong trận đấu đối kháng trên sân nhỏ. Anh dự kiến chụp MRI để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Monaco sẽ làm việc với Pogba cùng người đại diện nhằm tìm kiếm thỏa thuận về khoản đền bù cho phần còn lại hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào hè năm sau.

Theo Daily Mail Sport, Pogba cũng được giới thiệu tới một số CLB tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong tuần qua.

Tiền vệ người Pháp từng nhận mức lương lên tới 290.000 bảng/tuần trong giai đoạn khoác áo MU. Tuy nhiên, thu nhập hiện tại của anh tại Monaco chưa tới 44.000 bảng/tuần.

Đội bóng Công quốc từng được xem là bến đỗ giúp Pogba mở ra chương mới sự nghiệp. Tuy nhiên, những vấn đề chấn thương dai dẳng khiến anh chỉ có vỏn vẹn 6 lần ra sân mùa giải 2025/26.

Tương lai của Pogba đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nếu chia tay Monaco, chưa rõ nhà vô địch World Cup 2018 sẽ tiếp tục tìm kiếm CLB mới, hay quyết định giã từ sân cỏ.