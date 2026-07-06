HLV Roberto Martinez đang đối mặt với bài toán nhân sự đầy thú vị trước cuộc chạm trán Tây Ban Nha: liệu có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo?

Ở tuổi 41, Ronaldo cuối cùng cũng ghi bàn đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup, góp công vào chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia. Tuy nhiên, CR7 không giấu được sự thất vọng khi bị rút khỏi sân lúc cuối trận.

Ronaldo và Ramos đều ghi bàn ở vòng 1/16 - Ảnh: X Portugal

Đáng chú ý, người vào thay anh - Goncalo Ramos đã ghi dấu ấn bằng pha đánh đầu tung lưới Croatia, qua đó tiếp tục duy trì hiệu suất cực kỳ ấn tượng.

Tiền đạo tân binh của AC Milan hiện trung bình cứ sau 37 phút lại trực tiếp góp dấu giày vào một bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) tại World Cup. Dẫu vậy, khả năng HLV Martinez gạch tên Ronaldo khỏi đội hình xuất phát để trao cơ hội cho Ramos khá thấp.

Nhiều khả năng, CR7 sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công cùng Rafael Leao, Bruno Fernandes và Pedro Neto. Francisco Conceicao và Bernardo Silva đều sẵn sàng cạnh tranh vị trí của Neto bên cánh phải.

Ở tuyến giữa, bộ đôi Vitinha và Joao Neves là những cái tên không thể thay thế.

Tương tự, hàng phòng ngự với thủ môn Diogo Costa cùng các hậu vệ Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias và Nuno Mendes sẽ được HLV Martinez giữ nguyên cho màn đại chiến Tây Ban Nha.

Sau trận thắng Áo, Lamine Yamal không xuất hiện cùng đồng đội trong buổi tập hồi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là động thái nhằm kiểm soát khối lượng vận động của cầu thủ sinh năm 2008, thay vì dấu hiệu của chấn thương.

Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng của Tây Ban Nha - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Dani Olmo. Tiền vệ tấn công này được kỳ vọng tiếp tục đá chính trên hàng công cùng Yamal, Alex Baena và Mikel Oyarzabal.

Khu trung tuyến, Rodri và Pedri chắc suất đá chính. Trong khi, bộ đôi Aymeric Laporte và Pedro Porro được dự đoán sẽ trở lại, sau khi vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Sáu.

Nơi khung gỗ, Unai Simón vẫn là điểm tựa vững chắc của "La Roja". Thủ thành số một Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả bốn trận tại World Cup 2026 và chính thức xô đổ kỷ lục 519 phút liên tiếp không để thủng lưới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội hình ra sân dự kiến

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leao; Ronaldo.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.