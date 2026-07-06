Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha:

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Bồ Đào Nha đối đầu Tây Ban Nha lúc 2h ngày 7/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, hứa hẹn là trận cầu tâm điểm. Hai đội bóng lớn của bán đảo Iberia sẽ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào tứ kết.

Bồ Đào Nha đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quan trọng, trong khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định.

Đội hình của HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều ngôi sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rafael Leao, giúp họ chơi linh hoạt và nguy hiểm.

Tây Ban Nha cũng thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi trận ổn định. Lối chơi kiểm soát bóng cùng sự cơ động của các cầu thủ trẻ giúp họ được đánh giá cao hơn.

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội thường chơi cân bằng.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.