Sau 2 tuần cấp cứu trong tình trạng 1% sự sống, anh N.L. (19 tuổi, trú tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã hồi phục và được ra viện ngày 11/8.

Cuối tháng 7, nam thanh niên này gặp tai nạn giao thông do tự té xe máy, bất tỉnh và được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở TPHCM. Sau khi thăm khám, người bệnh được xác định chấn thương sọ não rất nặng, tiên lượng dè dặt, không còn khả năng cứu chữa. Gia đình sau đó xin đưa về nhà. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, người thân bất ngờ thấy anh L. vẫn còn cử động và lập tức gọi cấp cứu.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, mất phản xạ ánh sáng, mắt trái sưng nề cùng nhiều vết xây xát ở tay chân. Kết quả chụp sọ não ghi nhận tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái.

Bác sĩ mổ cho nam thanh niên. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân còn có tổn thương nhu mô phổi hai bên nghi dập phổi, ngoài ra còn có nhiều chấn thương phối hợp vùng ngực và bụng.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và kết quả cận lâm sàng, ê-kíp liên chuyên khoa nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Ê-kíp tiến hành mở nắp sọ giải áp, lấy các khối máu tụ, xử lý tổn thương màng cứng, vá màng cứng bằng vật liệu nhân tạo, kiểm soát chảy máu, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ theo quy trình phẫu thuật thần kinh chuyên sâu. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ.

3 ngày sau, người bệnh dần tỉnh táo, có thể tiếp xúc, nhận biết khi được gọi hỏi, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh tiếp tục điều trị.

Chỉ sau hai tuần, người bệnh hồi phục tốt, được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Vũ - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, những trường hợp chấn thương sọ não nặng, khối máu tụ trong hộp sọ có thể tiếp tục chèn ép nhu mô não, làm tăng áp lực nội sọ và dẫn đến tụt kẹt não nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều trị.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo khi người bệnh vẫn còn dấu hiệu sinh tồn hoặc còn khả năng điều trị, gia đình không nên vội từ bỏ hy vọng. Trong cấp cứu chấn thương sọ não, mỗi phút đều có thể tạo nên sự khác biệt đối với cơ hội sống và khả năng hồi phục của người bệnh.

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