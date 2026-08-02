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Chiều 2/8, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trên SVĐ Pakansari, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà Indonesia.
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Tinh thần các cầu thủ rất thoải mái trước trận đấu quan trọng.
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Ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện với một thiết bị dán ở bắp tay.
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Theo tìm hiểu, đây là thiết bị đo hoạt động của cơ.
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Xuân Son cần được đảm bảo sức khoẻ tốt nhất trước trận đấu với Indonesia.
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Quang Hải chơi không thực tốt ở trận hoà Singapore 0-0. Tuy nhiên anh vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam.
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Tuyển Việt Nam đang ở tình thế bất lợi tại bảng A, khi buộc phải thắng Indonesia nếu không mất quyền tự quyết.
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Văn Hậu, Đình Bắc nỗ lực tập luyện, quyết tâm đánh bại Indonesia trong trận đấu mang tính then chốt của tuyển Việt Nam.

Ảnh: Phan Ích

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