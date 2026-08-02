Ảnh: Phan Ích
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HLV Kim Sang Sik có thể xếp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đá dự bị ở trận tuyển Việt Nam vs Indonesia, vòng bảng (bảng A) ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam được dự báo có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Indonesia ở ASEAN Cup 2026, buộc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải có sự chuẩn bị tốt nhất.
Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với Indonesia tại ASEAN Cup 2026 trong bối cảnh cần một kết quả tích cực để củng cố cơ hội đi tiếp. Bản lĩnh nhà vô địch sẽ được thử thách.