Đông đảo, thiện chiến

Chỉ ít ngày sau khi khép lại Panda Cup với vị trí cuối bảng, HLV Kim Sang Sik ngay lập tức công bố danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị hội quân cho SEA Games 33.

Ngoại trừ trường hợp Văn Trường vắng mặt vì chấn thương, danh sách lần này gần như giữ được bộ khung quen thuộc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ba cái tên không dự Panda Cup 2025 vừa qua là Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt, tạo thêm chiều sâu đội hình đáng kể.

HLV Kim Sang Sik đang sở hũu dàn cầu thủ thiện chiến cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á

Có thể nói U22 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ thiện chiến và đáng tin khi trải qua nhiều cọ xát quan trọng từ vòng loại U23 châu Á, giải giao hữu quốc tế chất lượng… Chính sự dày dạn đó mang đến cho HLV Kim Sang Sik cảm giác an tâm nhất định: đội tuyển có chất liệu, nền tảng thể lực và một thế hệ tài năng đủ sức chinh phục SEA Games 33.

Tuy nhiên, lực lượng mạnh chưa đủ. Bởi sau Panda Cup, những điều nhìn thấy lại chỉ ra một thực tế khác: U22 Việt Nam vẫn còn nhiều khuyết điểm khiến ông Kim Sang Sik không thể yên lòng.

Ông Kim Sang Sik vẫn lo

Không nói tới việc mất đội trưởng Văn Trường vì chấn thương, màn thể hiện của U22 Việt Nam tại Panda Cup rõ ràng chưa thể khiến người hâm mộ và bản thân HLV Kim Sang Sik an tâm, kể cả trận thắng trước U22 Trung Quốc.

Trong 3 trận đấu, U22 Việt Nam chỉ thủng lưới 2 bàn. Con số nghe có vẻ tích cực, nhưng bản chất hàng phòng ngự vẫn tồn tại điểm yếu rõ ràng: khả năng chống bóng bổng.

Tuy nhiên, màn trình diễn ở Panda Cup đang khiến ông Kim Sang Sik âu lo

Cả 2 bàn thua đều xuất phát từ những tình huống này. Không chỉ vậy, phần lớn thời điểm U22 Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm trước Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan đều đến từ các pha treo bóng hoặc không chiến.

Một vấn đề không nhỏ khác nằm ở khâu triển khai tấn công. Khả năng phát động, xử lý bước một, tổ chức đòn đánh sau cùng và đặc biệt là chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đều thiếu sắc bén.

Dĩ nhiên, gặp các đối thủ mạnh như ở Panda Cup là thử thách lớn. Nhưng điều đáng lo là cách chơi của U22 Việt Nam hầu như không có cải thiện rõ rệt so với những lần đối đầu với chính Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc hồi tháng 3. Điều đó khiến U22 Việt Nam bị đặt dấu hỏi về việc dễ dàng để đối thủ bắt bài.

Một đội bóng thiện chiến chưa chắc là một đội bóng hoàn thiện. Và chính những điều ấy khiến ông Kim Sang Sik vẫn còn nhiều nỗi lo. SEA Games 33 đang đến gần, và U22 Việt Nam cần thay đổi nhanh hơn, mạnh hơn nếu muốn chinh phục tấm HCV hoặc chơi thành công tại VCK U23 châu Á.