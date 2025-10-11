Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal ở trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 9/10, Đặng Văn Lâm đánh mất điểm với HLV Kim Sang Sik.

Đó là tình huống diễn ra ở đầu hiệp 2, khi Phạm Xuân Mạnh trả bóng lại cho Văn Lâm. Thủ thành sinh năm 1993 bất ngờ chuyền hỏng suýt chút nữa khiến khung thành tuyển Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm. Rất may cầu thủ Nepal không tận dụng được cơ hội, và Duy Mạnh kịp thời giải nguy.

Dù tuyển Việt Nam không bị thủng lưới ở tình huống này, nhưng các CĐV có một phen thót tim. Nếu cầu thủ đối phương là một chân sút đẳng cấp hơn, Văn Lâm có thể phải trả giá đắt với sự bất cẩn của mình.

Văn Lâm mất điểm ở trận thắng Nepal 3-1. Ảnh: Hữu Hà

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhận xét: "Trước đợt tập trung, cậu ấy thể hiện rất tốt ở CLB Ninh Bình. Còn trận gặp Nepal thì khó đánh giá, bởi đối thủ không tạo ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm".

Đánh giá của chiến lược gia người Hàn Quốc không tập trung vào vấn đề chuyên môn hiện tại của Văn Lâm. Tuy nhiên, thuyền trưởng tuyển Việt Nam có thể không yên tâm nếu tiếp tục sử dụng thủ thành CLB Ninh Bình.

Trao đổi với VietNamNet, BLV Quang Tùng cho biết: "Sau trận lượt đi, chúng ta có thể nhìn rõ tuyển Việt Nam cần thay đổi thế nào. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên là đội tuyển phải sử dụng nhiều cầu thủ khát khao hơn ở hàng phòng ngự, sau đó có những điều chỉnh ở khu vực khác".

Trung Kiên ngày càng tiến bộ.

Ở tuyển Việt Nam hiện tại, thủ môn trẻ Trung Kiên đang có phong độ cao và rất khao khát được thể hiện. Sau khi giúp U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á 2025, thủ thành HAGL tiếp tục chơi ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Giới chuyên môn cho rằng đã tới lúc HLV Kim Sang Sik nên trao cơ hội cho Trung Kiên, vừa tạo nên sự cạnh tranh ở tuyển Việt Nam, vừa giúp các cầu thủ trẻ có động lực phấn đấu. Trước đối thủ có chất lượng trung bình như Nepal, việc Trung Kiên bắt chính cũng là rất hợp lý.

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/