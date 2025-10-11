Một chiến thắng nhọc nhằn

Được đánh giá cao hơn hẳn Nepal về mọi mặt từ chuyên môn đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và cả hơn người suốt 1 hiệp đấu nhưng tuyển Việt Nam chỉ có thể giành thắng 3-1 đối thủ một cách khá vất vả.

Trước một Nepal chủ động bố trí đội hình phòng ngự số đông (điều vốn đã được lường trước), các học trò của HLV Kim Sang Sik gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ như thường thấy trước đây.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Nepal. Ảnh: Hữu Hà

Kể cả khi mở được tỉ số, tuyển Việt Nam vẫn chơi không quá nổi bật rồi nhanh chóng để Nepal gỡ hoà. Ở thời gian sau đó, vì sự thiếu kiên nhẫn trong khâu triển khai, cộng thêm khả năng dứt điểm chưa đủ sắc bén khiến hiệp 1 của đội chủ nhà trôi qua nặng nề.

Phải đến nửa cuối hiệp hai, khi Nepal sa sút thể lực và mất người, tuyển Việt Nam mới tận dụng được cơ hội để ghi thêm hai bàn thắng, ấn định tỷ số 3-1. Tuy nhiên, chiến thắng này rõ ràng không dễ dàng, thậm chí là chật vật hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Vì đâu nên nỗi?

Nguyên nhân đầu tiên đến từ chính Nepal, đội bóng tới từ Nam Á cho thấy không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt như thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Lối chơi phòng ngự - phản công của Nepal được tổ chức rất tốt, các cầu thủ tuân thủ kỷ luật chiến thuật và gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Rõ ràng Nepal đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc chế lối chơi của tuyển Việt Nam, trong khi ngược lại, HLV Kim Sang Sik lại thiếu thông tin về đối thủ, dẫn đến sự bất ngờ nhất định. Cùng với đó, tâm lý có phần chủ quan của một vài vị trí trên sân đã khiến đội chủ nhà nhập cuộc không thật sự tốt.

Nhưng chắc chắn đây không phải là chiến thắng dễ dàng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hữu Hà

Nguyên nhân thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, đến từ chính nội tại của tuyển Việt Nam. Trong hiệp một, dù chỉ ghi 1 bàn thắng nhưng lại thể hiện một lối chơi đa dạng hơn với các pha phối hợp nhỏ, một chạm ở trung lộ, tạo ra được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành hơn.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, lối chơi của các chàng trai áo đỏ lại trở nên đơn điệu đến khó hiểu, lạm dụng các pha tấn công biên, nhưng chất lượng của những quả tạt từ hai cánh lại rất thấp, không thể gây khó dễ cho hàng thủ chơi tập trung bên phía Nepal.

Và như đã nói, khi Nepal đã "bắt bài" được con người và lối chơi của tuyển Việt Nam, lẽ ra HLV Kim Sang Sik cần tạo ra những sự thay đổi nhân sự mới mẻ hơn để gây bất ngờ, nhưng đáng tiếc đã không xảy ra.

Có thể thấy, dù đã có 3 điểm, nhưng chiến thắng này vẫn còn quá nhiều nỗi lo với tuyển Việt Nam. Đây sẽ là một bài học đắt giá để thầy trò HLV Kim Sang Sik nhìn lại và cải thiện trước khi bước vào trận tái đấu trên sân Thống Nhất ít ngày nữa.