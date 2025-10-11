Sau trận thắng Nepal của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, hậu vệ Việt kiều Cao Quang Vinh chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có lần đầu tiên mang trên tay tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Hạnh phúc hơn nữa, chúng tôi đã thắng trong trận đấu vừa qua”.

Cao Quang Vinh khẳng định được thi đấu cho tuyển Việt Nam là niềm hạnh phúc rất lớn. Ảnh: Hữu Hà

Về khả năng thích ứng, hoà nhập cùng tuyển Việt Nam, Cao Quang Vinh cho biết: “Như tôi từng khẳng nói, toàn đội luôn chào đón tôi một cách rất nồng nhiệt, vậy nên ở tuyển Việt Nam luôn cảm thấy rất thoải mái. Lối chơi của đội cũng tốt dần, vì có các cầu thủ giỏi, nên rất vui”

Đánh giá về trận đấu với Nepal, hậu vệ tuyển Việt Nam nói: “Nepal là một đội bóng phòng ngự tốt và tấn công bằng các tình huống phản công. Nepal đã cố gắng làm điều đó nhưng tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong cả phòng ngự lẫn tấn công và chiến thắng”

“Giữa hiệp, HLV có nói với chúng tôi rằng cần kiên nhẫn, chơi rộng hơn vì họ chỉ còn 10 người. Toàn đội đã tuân thủ điều đó, luân chuyển bóng nhanh và có thêm 2 bàn thắng. Sau trận đấu HLV Kim Sang Sik có chúc mừng toàn đội và nói rằng các cầu thủ đã chơi tốt.” – Cao Quang Vinh tiết lộ thêm.

Đánh giá cùng sự chuẩn bị cho trận lượt về, Cao Quang Vinh cho biết: “Chúng tôi chưa nói về trận đấu tới, nhưng chắc chắn là sẽ có. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ở trận trước. Tuy nhiên cần phải quyết liệt hơn khi mất bóng mọi người phải gây áp lực lên cầu thủ đang có bóng của đối phương. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi, vì những phần còn lại đã rất tốt".

“Tôi thấy điều đó rất tốt, vì việc có thêm các cầu thủ Pháp gốc Việt về chơi bóng. Nếu có thêm các cầu thủ giỏi chắc chắn sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam tốt hơn”- Cao Quang Vinh trả lời khi được hỏi sẽ như thế nào nếu có những cầu thủ mang 2 dòng máu như mình trở về quê hương thi đấu.

Kết thúc cuộc trao đổi với truyền thông, Cao Quang Vinh nói: “Sự cổ vũ của người hâm mộ là rất quan trọng, tôi hy vọng trận đấu tới trên sân Thống Nhất được tiếp lửa nhiều hơn nữa từ khán đài”

Liên quan tới tuyển Việt Nam, kết thúc trận đấu gặp Nepal, toàn đội di chuyển về TPHCM và được HLV Kim Sang Sik cho phép nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 10/10.

Chiều 11/10, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp Nepal.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 11/10:

Sau 1 ngày nghỉ trọn vẹn, chiều 11/10 tuyển Việt Nam trở lại sân tập

Như thường lệ, HLV Kim Sang Sik và BHL trao đổi với các cầu thủ về giáo án buổi tập

Các cầu thủ tỏ ra sung sức

Chuyên cần

Tập trung cho buổi tập chuẩn bị trận lượt về gặp Nepal

Dù vậy với chiến thắng ở trận lượt đi không khí buổi tập là khá vui vẻ

Cao Quang Vinh khẳng định bầu không khí ở tuyển Việt Nam đang rất tố