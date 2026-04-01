Vòng chung kết Asian Cup 2027 đang dần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh khi đã xác định được 23/24 đội tuyển góp mặt sau loạt trận diễn ra tối 31/3. Giải đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự hội tụ của nhiều nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Những “ông lớn” quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia hay đương kim vô địch Qatar đều góp mặt, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vương vào năm sau.

Bên cạnh đó, các đội bóng mạnh như Uzbekistan, Iraq, UAE, Jordan hay Oman cũng sẵn sàng tạo bất ngờ.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi dấu ấn với sự hiện diện của tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Trong đó, tuyển Việt Nam giành vé với thành tích toàn thắng bảng F, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, những cái tên như Trung Quốc, Syria, Bahrain, Tajikistan hay CHDCND Triều Tiên cũng góp mặt, mang đến sự đa dạng về phong cách thi đấu.

Hiện tại, suất cuối cùng vẫn chưa được xác định khi Lebanon và Yemen sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại trong trận đấu được dời lịch sang tháng 6/2026.

Tuyển Thái Lan nghẹt thở giành vé VCK - Ảnh: FAT

Với thể thức 24 đội chia 6 bảng, Asian Cup 2027 hứa hẹn sẽ là sân chơi kịch tính, nơi những bất ngờ luôn có thể xảy ra.

Danh sách 23/24 đội dự VCK Asian Cup 2027: Việt Nam, Singapore, Syria, Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Tajikistan, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Thái Lan.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn