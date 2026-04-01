Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2027 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Malaysia 3-1, qua đó trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở trận đấu cuối, “Những chiến binh Sao Vàng” nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 7 nhờ cú đánh đầu của đội trưởng Duy Mạnh.

Tuyển Việt Nam vẫn bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik - Ảnh: SN

Dù hiệp một chỉ khép lại với lợi thế tối thiểu, nhưng bước sang hiệp hai, những chàng trai áo đỏ bùng nổ mạnh mẽ. Tiền đạo Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đánh đầu ở các phút 53 và 60, qua đó định đoạt trận đấu.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 9,67 điểm, nâng tổng điểm lên 1.225,67 và tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới. Trước đó, việc AFC xử thua Malaysia do vi phạm quy định cầu thủ cũng giúp đội tuyển có được 3 điểm quan trọng, qua đó sớm giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA

Không chỉ cải thiện thứ hạng, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn lập kỷ lục khi toàn thắng cả 6 trận tại vòng loại – thành tích hiếm có trong khu vực. Chuỗi 17 trận bất bại cũng cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của đội tuyển.

Việc trở lại top 100 FIFA không chỉ mang ý nghĩa danh tiếng, mà còn giúp Việt Nam cải thiện nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2027, mở ra cơ hội tiến xa hơn ở sân chơi châu lục.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)

