Hàng công nhiều vấn đề

Điều dễ nhận thấy nhất ở hàng công U22 Việt Nam thời gian qua vẫn là sự lãng phí khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Khả năng chuyển hóa sự áp đặt thế trận và thời gian cầm bóng nhiều thành những tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương lại ở mức thấp.

Vấn đề này không đến từ một cá nhân cụ thể, mà là điểm chung của hầu hết các chân sút. Từ Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang, Quốc Việt cho đến Thanh Nhàn… tất cả đều thiếu đi sự điềm tĩnh và sắc lạnh cần thiết của một chân sút đẳng cấp.

Sở hữu những chân sút tiềm năng, nhưng hiệu suất ghi bàn của U22 Việt Nam không cao

Trong những thời điểm quyết định lại thường thể hiện sự vội vã, kém tinh tế thay vì sự bình tĩnh để xử lý. Sự thiếu hụt về bản năng ghi bàn này khiến cho mọi ý đồ chiến thuật trở nên vô nghĩa, và đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến U22 Việt Nam dù vẫn đảm bảo thành tích ổn nhưng sự hoàn hảo là chưa.

Làm mới được không?

Trước thực trạng đó, việc HLV Kim Sang Sik đang hướng tới những lựa chọn mới là điều tất yếu. Sau những kỳ vọng chưa được đáp ứng trọn vẹn từ Thanh Nhàn hay Quốc Việt, có lẽ đến lúc ông Kim Sang Sik cần một làn gió mới cho hàng công. Hai cái tên Vĩ Hào và Lê Phát có thể chính là câu trả lời.

Về bản chất, Vĩ Hào không phải là một gương mặt quá mới, nhưng lại vắng bóng khá lâu, không có mặt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á vừa qua. Vì vậy, có thể được xem như một nhân tố "mới" mang hơi thở khác lạ.

Chính vì thế Vĩ Hào đang được coi là niềm hy vọng lớn cho HLV Kim Sang Sik

Trong khi đó, Lê Phát ít kinh nghiệm quốc tế, nhưng lại đang được đánh giá tốt từ các chuyên gia, HLV. Bằng chứng, mùa này dù chưa đầy đôi mươi nhưng tiền đạo này đã được sử dụng khá nhiều tại CLB Ninh Bình.

Tố chất của cả hai cầu thủ này hứa hẹn mang đến những gì U22 Việt Nam đang thiếu. Sự xông xáo, nhanh nhạy, cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân khá tốt của Vĩ Hào và Lê Phát có thể là chìa khóa để mở cửa hàng phòng ngự đối phương theo một cách khác biệt.

Ngoài việc mới mẻ đối với các đối thủ, tâm lý muốn khẳng định cũng là điều có thể giúp cả Vĩ Hào, Lê Phát chơi thăng hoa cũng như mang đến cho HLV Kim Sang Sik điều khác biệt.

Chính vì thế, việc làm mới hàng công được gieo những hi vọng, và đây dường như là hướng đi cần thiết của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, liệu Vĩ Hào và Lê Phát có trở thành "cứu tinh" hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của bộ đôi này lẫn sự nhạy bén của vị HLV người Hàn Quốc trong việc khai thác tối đa những phẩm chất mà 2 chân sút này sở hữu để cùng U22 Việt Nam chinh phục các giải đấu phía trước.