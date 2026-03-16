Sáng 16/3, người tham gia giao thông trên một số tuyến đường như Tô Hiệu, Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội) phát hiện trên mặt đường xuất hiện nhiều vệt bùn đất gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 đã cử cán bộ, chiến sĩ tiến hành “truy vết” để xác minh, xử lý vi phạm.

Bùn đất vương vãi trên mặt đường khiến người đi xe máy bị trượt ngã. Ảnh: Tiến Dũng

Qua quá trình xác minh, cảnh sát xác định các ô tô tải làm rơi vãi bùn đất ra đường hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa phường Hà Đông và phường Kiến Hưng (Hà Nội).

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô tải mang BKS 29K-046.XX do tài xế V.V.B. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển làm rơi vãi bùn đất tại khu vực nút giao đường Quang Trung – Hà Trì nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tổ CSGT lập biên bản xử phạt tài xế B. 3 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng (VLXD) ra đường.

CSGT phát hiện ô tô tải còn dính bùn đất ở phía sau xe. Ảnh: Công an Hà Nội

Trình bày với CSGT, tài xế B. cho biết do đi vội, không kịp kiểm tra lại thùng xe, nên bùn đất dính phía sau rơi vãi ra đường.

Tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô mang BKS 29E-224.XX làm rơi vãi bùn đất ra đường. Ảnh: Công an Hà Nội

Sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô mang BKS 29E-224.XX do tài xế H.V.H. (28 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển làm rơi vãi bùn đất ra đường.

CSGT đã làm việc với đơn vị quản lý công trường để có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: Công an Hà Nội

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm trên đường, tổ CSGT còn lần theo dấu vết bùn đất để vào công trường xây dựng nhằm nhắc nhở đơn vị thi công bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường đối với các phương tiện ra, vào công trường.

Công ty vệ sinh môi trường tăng cường phun nước rửa đường. Ảnh: Công an Hà Nội

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết đơn vị đã yêu cầu đơn vị thi công, quản lý công trường phải rửa sạch bánh xe, thành thùng của các phương tiện chở VLXD trước khi ra đường nhằm tránh làm rơi vãi bùn đất.

Ngoài ra, đơn vị đã làm việc với công ty vệ sinh môi trường để tăng cường các xe phun rửa đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.