Ngày 11/11, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 10/11 trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) ghi nhận nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại bếp ăn tập thể của một công ty đóng trên địa bàn với các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi.

Trước tình hình trên, Cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm khẩn trương triển khai các nội dung như: Chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cùng đó, Cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm theo dõi sát diễn biến tình hình vụ nghi ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và thông báo cho người dân yên tâm và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, tại phường Đông Hưng Thuận ghi nhận công ty xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Đơn vị này có ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với một đơn vị khác ở Hà Nội với hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổng số lao động của công ty là 1152 người. Sau bữa ăn trưa với 410 suất ăn cho người lao động, đã ghi nhận có 50 trường hợp có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... được đưa vào các đơn vị y tế.

Nam thanh niên 21 tuổi suy thận cấp khi tự điều trị nghi ngộ độc bánh mì H.H. chậm trễ đến bệnh viện vì nghĩ đau bụng thông thường, chỉ uống thuốc tiêu chảy. Khi vào cấp cứu, nam bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết nặng, suy thận cấp.