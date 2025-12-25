Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” đã xác định đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU.

Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã nêu rõ “bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, về tổng thể, mục tiêu đào tạo nhân lực an toàn, an ninh mạng của Học viện Kỹ thuật mật mã đã gắn chặt với các yêu cầu của Nghị quyết 57.

Trao đổi tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao: Xung lực thực thi Nghị quyết số 57” vừa được tạp chí An toàn thông tin tổ chức ngày 24/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã khẳng định: Về tổng thể, mục tiêu đào tạo của Học viện đã gắn chặt với các yêu cầu của Nghị quyết 57. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu cao hơn, sâu hơn và rộng hơn ở 3 phương diện.

Đầu tiên là yêu cầu về năng lực làm chủ công nghệ lõi và công nghệ mới như an toàn lượng tử, mật mã hậu lượng tử, an toàn cho AI, AI trong an toàn an ninh mạng, phân tích dữ liệu lớn. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về an toàn, an ninh mạng, nguồn nhân lực này cần có năng lực tích hợp liên ngành mạnh mẽ, am hiểu về trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn - Big Data, điện toán đám mây, IoT... để có thể thiết kế và vận hành các giải pháp an toàn, an ninh trong một hệ sinh thái số phức tạp, đa tầng.

Tiếp đó là khả năng tham gia các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, bao gồm phòng thủ không gian mạng, phát triển hạ tầng số an toàn, làm chủ nền tảng trọng yếu.

Cuối cùng là tư duy đổi mới sáng tạo, hội nhập - khả năng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển để làm chủ và tạo ra công nghệ cốt lõi là yêu cầu bắt buộc, đặc biệt là tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật cá nhân phải được đặt lên hàng đầu; cùng với đó là khả năng sẵn sàng tham gia mạng lưới trí thức, chuyên gia quốc tế.

Cũng vì thế, theo Phó Giáo sư Lương Thế Dũng, Học viện Kỹ thuật mật mã đang điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tiếp tục củng cố nền tảng chuyên môn vững chắc, đồng thời bổ sung và đẩy mạnh các yếu tố về tầm nhìn chiến lược, năng lực tích hợp liên ngành, kỹ năng mềm và phẩm chất cần thiết để đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của Nghị quyết 57, gắn chặt với nhu cầu của các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp trong triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia.