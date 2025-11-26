3h ngày 27/11, sân Emirates:

Cả Mikel Arteta và Vincent Kompany đều cùng đội bóng của mình giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận tại vòng đấu bảng Champions League. Tuy nhiên, ít nhất một kỷ lục sẽ không còn tồn tại sau tiếng còi mãn cuộc đêm nay (3h ngày 27/11).

Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại cúp châu Âu. Hàng thủ vững chãi họ thiết lập được thể hiện qua 2 thông số: số bàn thắng dự kiến phải nhận thấp nhất (xGA 1,94) và số cú sút phải đối mặt ít nhất giải (7).

Eze đang bay bổng của Arsenal - Ảnh: AFC

Bên kia chiến tuyến, sức mạnh của Bayern Munich nằm ở hàng công, cùng PSG dẫn đầu danh sách dội bom (14 bàn), với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 12,3) - cao nhất Champions League mùa này.

Chuẩn bị cho cuộc thư hùng, các Pháo thủ vừa có màn trình diễn bùng nổ trước kình địch cùng thành phố là Tottenham để tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm với đội xếp thứ hai.

Không đội trưởng Odegaard, không vấn đề. Tân binh Eberechi Eze cho thấy sự hòa nhập ấn tượng đến kinh ngạc, vừa ghi hat-trick tuyệt đỉnh vào lưới Spurs.

Trong vai trò hộ công, Eze không những làm tốt vai trò khuấy đảo, kiến tạo, mà con gây đột biến cao nhờ những pha dứt điểm đa dạng bằng cả hai chiến, điều mà Arsenal còn thiếu những mùa trước.

Sau thất bại trước Liverpool hồi tháng 8, Pháo thủ bất khả chiến bại 15 trận (13 thắng, 2 hòa). Ở Champions League, họ cũng toàn thắng cả 8 trận vòng bảng gần nhất, với hiệu số ấn tượng 24-2.

Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich cũng không hề kém cạnh. Họ đã thắng 17/18 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý nhất là quật ngã ĐKVĐ PSG ngay trên sân Công viên các Hoàng tử.

Hai đội sẽ tạo nên màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: FB

Cuối tuần qua, Bayern thổi bay Freiburg với tỷ số 6-2. Harry Kane vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Hùm xám lúc này phải là Michael Olise.

Cựu đồng đội cũ của Eze ở Crystal Palace tỏa sáng trong vai trò "số 10", với tốc độ và kỹ thuật khéo léo. Olise vừa lập cú đúp bàn thắng và hat-trick kiến tạo cho đội bóng xứ Bavaria.

Bất chấp thành tích đối đầu tệ hại của Arsenal trước Bayern (không thắng 5 cuộc chạm trán gần nhất), Pháo thủ vẫn được siêu máy tính Opta đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng (44,9%), so với Bayern (29,9%).

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp đồng banh (0: 1/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Arsenal: Viktor Gyokeres, Martin Odegaard, Gabriel, Gabriel Jesus và Kai Havertz tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Madueke và Martinelli sẵn sàng tái xuất.

Bayern Munich: Luis Diaz bị treo giò. Jamal Musiala và Alphonso Davies vắng mặt do điều trị chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane.