Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công một ca gù vẹo cột sống đặc biệt nặng cho bệnh nhân H.V.M (33 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai), mắc viêm cột sống dính khớp suốt 7 năm.

Trước khi nhập viện, cột sống của bệnh nhân gần như dính cứng thành một khối, khiến việc đi lại, sinh hoạt cá nhân gặp rất nhiều khó khăn. Anh M. chỉ nằm nghiêng vì lưng cong như cành cây.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã quyết định phẫu thuật chỉnh hình cột sống cho bệnh nhân và xác định đây là một ca mổ đặc biệt phức tạp.

Ca phẫu thuật do các chuyên gia của Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) phối hợp ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thực hiện.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Trung - Phó Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, đây là một trong những ca bệnh khó do toàn bộ đốt sống và khớp của bệnh nhân đã dính liền thành một khối.

“Ca mổ kéo dài tới 10 giờ đồng hồ. Khó khăn nhất là việc xác định và tách chính xác vị trí các đốt sống đã dính cứng. Sơ sẩy có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới tim, phổi, mạch máu hoặc các dây thần kinh trong lồng ngực và ổ bụng", bác sĩ Trung cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền tổng cộng 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ đã diễn ra an toàn và thành công.

Anh M. được chăm sóc và theo dõi theo chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật. Chỉ sau 3 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tập đi lại và thực hiện các bài phục hồi chức năng. Hiện cột sống đã được chỉnh sửa thẳng trục rõ rệt, bệnh nhân có thể nhìn thẳng thay vì phải cúi đầu như trước. Đặc biệt, anh M. có thể nằm thẳng trên giường, thay cho tư thế nằm nghiêng bắt buộc trước đây.

Bác sĩ Trung cho biết thêm, viêm cột sống dính khớp là bệnh lý tự miễn, hiện chưa xác định rõ nguyên nhân. Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ, dưới 40 tuổi. Những trường hợp đau lưng mạn tính kéo dài, hạn chế vận động cột sống cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ở giai đoạn sớm, viêm cột sống dính khớp có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc nội khoa. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển muộn, các khớp dính liền thành khối gây biến dạng nặng và mất chức năng vận động, người bệnh buộc phải trải qua phẫu thuật phức tạp. Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân có nguy cơ tàn phế suốt đời.

