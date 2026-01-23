Trong số 102 trường đại học xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM (V-ACT) năm 2026, có 8 trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Ngoài ra, có 94 trường đại học khác trên cả nước cũng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Trong số đó, có nhiều trường lớn như: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Tôn Đức Thắng, Sài Gòn, Mở TPHCM, Nông Lâm TPHCM, Công Thương, ĐH Huế (nhiều trường thành viên); ĐH Đà Nẵng (nhiều trường thành viên)...

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học.

Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu (30 câu Tiếng Việt, 30 câu Tiếng Anh); phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học. Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.