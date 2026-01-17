Anh L.Y.T (27 tuổi) là bệnh nhân ghép thận thứ ba tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Sau gần ba tuần điều trị và theo dõi hậu phẫu, anh đã hồi phục tốt và xuất viện.

Trước đó, anh T. được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, phải điều trị lọc máu chu kỳ qua đường rò động - tĩnh mạch trong tình trạng vô niệu. Bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo suốt 11 năm. Trước thời điểm phẫu thuật, anh phải lọc máu ba lần mỗi tuần, cơ thể xuất hiện nhiều biểu hiện của suy thận kéo dài như da sạm màu, tăng huyết áp và các biến chứng toàn thân. Nếu không được ghép thận, người bệnh sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo, sức khỏe ngày càng suy giảm.

Một ca ghép thận do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai thực hiện. Ảnh: BVCC.

Sau quá trình theo dõi và đánh giá toàn diện, khi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện ghép thận. Người hiến thận là ông L.V.S, bố ruột của bệnh nhân. Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, ông được xác định đủ điều kiện hiến một quả thận với mong muốn giúp con trai thoát khỏi bệnh tật, có cơ hội sống khỏe mạnh hơn.

Ca ghép thận được thực hiện bởi ê-kíp Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gặp không ít khó khăn do tình trạng suy thận kéo dài khiến bàng quang của bệnh nhân teo nhỏ, gây thách thức cho các thao tác kỹ thuật.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ và kinh nghiệm chuyên môn của cả ê-kíp, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Đặc biệt, việc thận được hiến từ người thân cùng huyết thống giúp quá trình hậu phẫu của bệnh nhân thuận lợi hơn, giảm nguy cơ thải ghép.

Sau phẫu thuật, cả người hiến và người nhận thận được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện tại, sức khỏe của hai cha con đều ổn định. Bệnh nhân T đã đủ điều kiện xuất viện và sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị ngoại trú theo phác đồ chăm sóc sau ghép.

