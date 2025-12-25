Đề án nhằm mở rộng cơ hội giáo dục chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ, lao động nòng cốt là người dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Phấn đấu tuyển mới hằng năm 2.000 - 2.500 sinh viên là người dân tộc thiểu số

Đề án đặt mục tiêu tuyển mới hằng năm 2.000 - 2.500 sinh viên trình độ cao đẳng, đại học là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035; trong đó có 1.000 - 1.500 sinh viên có năng lực tốt để đào tạo lực lượng nhân lực nòng cốt tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ phân bổ ngành dự kiến: 7 - 10% đào tạo lĩnh vực sức khỏe; 5 - 10% nông - lâm nghiệp; 5 - 10% du lịch; còn lại các ngành khác phù hợp nhu cầu phát triển địa phương.

Quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và dự bị đại học của người dân tộc thiểu số phấn đấu tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Đề án định hướng đến năm 2045 tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực trọng điểm.

Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Giai đoạn 2026 - 2030, đề án ưu tiên đào tạo các ngành, lĩnh vực: sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, đào tạo giáo viên, du lịch và công tác xã hội. Từ 2030 - 2035 đề án sẽ mở rộng sang các ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho người học là người dân tộc thiểu số

Để triển khai hiệu quả, đề án tập trung nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và cơ sở dự bị đại học; đầu tư có trọng tâm cho một số cơ sở giáo dục đại học chủ chốt nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, chương trình và đội ngũ giảng viên. Chương trình và tài liệu giảng dạy sẽ được cập nhật theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện vùng dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong đào tạo.

Đề án cũng xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thị trường lao động, bảo đảm đầu ra bền vững cho người học; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù về học phí, chi phí học tập - sinh hoạt, chỗ ở, hỗ trợ ngoại ngữ, tin học; phát hiện và bồi dưỡng tài năng; đổi mới tuyển sinh và thu hút giáo viên, chuyên gia chất lượng cao đến vùng sâu, vùng xa.