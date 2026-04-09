Năm học 2025-2026, có 186 thầy cô tiêu biểu được các xã, phường chọn cử tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp thành phố Hà Nội. Các giáo viên dự thi ở các môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Khoa học, Giáo dục thể chất.

Mỗi giáo viên dự thi 2 nội dung, gồm thực hành 1 tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy và trình bày 1 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại nơi đang công tác.

Chung cuộc, ban tổ chức khen thưởng 182/186 giáo viên dự thi đạt giải, trong đó có 40 giải Nhất, 56 giải Nhì, 66 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền (phải) trao giấy khen cho các thây cô đạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội ghi nhận và chúc mừng kết quả của các thầy cô tham dự và đạt giải giáo viên dạy giỏi năm học 2025-2026.

Ông Hiền cho hay, ngành giáo dục Thủ đô có rất nhiều thuận lợi và đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn mới đòi hỏi mỗi giáo viên cần những năng lực mới.

“Các thầy cô đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhiều năm cố gắng nhưng nghề dạy học luôn gắn với đặc thù lao động sư phạm là khả năng tự học và phát triển liên tục. Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ số len lỏi đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Vì vậy, sắp tới ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó chắc chắn sẽ định hướng về kết hợp chuyển đổi số trong công tác giảng dạy”, ông Hiền nói.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng.

Song, ông Hiền nhấn mạnh, dù công nghệ có tiến bộ ra sao thì vai trò, nguyên lý của ngành sư phạm, của người giáo viên cũng không thay đổi. Giáo viên vẫn là người quyết định thành công của tiết dạy. “Phương tiện dạy học có thể tiến bộ nhưng người sử dụng phương tiện đóng vai trò quyết định. Lấy một hình ảnh gần gũi là đi xe máy nhanh hơn đi xe đạp, nhưng nếu người điều khiển không cẩn thận thì đi xe máy sẽ nguy hiểm hơn đi xe đạp. Tương tự, công nghệ tiến bộ nhưng khả năng sử dụng, việc đưa vào quá trình dạy học của giáo viên không cẩn thận có thể gây hậu quả không tốt so với cách tiếp cận thông thường”, ông Hiền nói.

Ban tổ chức vinh danh 182 trên tổng số 186 giáo viên dự thi đạt giải, trong đó có 40 giải Nhất. Ảnh: Thanh Hùng.

Người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội cũng bày tỏ mong mỏi các thầy cô với trách nhiệm nghề nghiệp, luôn có trong mình một tâm thế đổi mới sáng tạo trong từng tiết dạy, từng câu chữ mỗi khi lên lớp.

Dưới đây là danh sách các giáo viên đạt giải Nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2025-2026:

56 giáo viên đạt giải Nhì gồm:

66 giáo viên đạt giải giải Ba gồm:

20 giáo viên đạt giải Khuyến khích gồm: