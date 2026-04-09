Thời gian nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thường xuyên tối thiểu là 4 tuần, tối đa 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Nhà giáo trong trường dự bị đại học nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Với nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề, giảng dạy trình độ trung cấp và giảng dạy trình độ cao đẳng, thời gian này là 6 tuần, trong khi nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp nghỉ 4 tuần.

Thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thời gian nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt, giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng GD-ĐT quyết định; thời gian nghỉ hè của nhà giáo thuộc các trường hợp còn lại do người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định.

Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định.

Ngoài thời gian nghỉ hè theo quy định, nhà giáo được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Giáo viên và học sinh Hà Nội. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Bộ GD-ĐT ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè của nhà giáo trong cơ sở mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt trên địa bàn.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường dự bị đại học, trường chính trị và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định thời điểm nghỉ hè của nhà giáo phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện cụ thể của từng cơ sở.

Việc nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an.

Quy định thời gian nghỉ hè đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Theo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/4/2025, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường chính thức được bố trí nghỉ hè. Trước đó, chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này.

Theo đó, thời gian nghỉ hằng năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bao gồm nghỉ hè, nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bố trí linh hoạt trong năm học và trong giai đoạn nghỉ hè của giáo viên, nhằm duy trì hoạt động bình thường của nhà trường và kịp thời thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan quản lý cấp trên triệu tập (nếu có). Tuy nhiên, lịch nghỉ này phải được báo cáo với cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc theo phân cấp.