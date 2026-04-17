Giáo viên mầm non

Viên chức được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được xếp lương như sau:

- Giáo viên hạng III (mã số V.07.02.26): Hưởng lương theo bảng A0, từ hệ số 2,10 đến 4,89;

- Giáo viên hạng II (mã số V.07.02.25): Hưởng lương theo bảng A1, từ hệ số 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên hạng I (mã số V.07.02.24): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.2), từ hệ số 4,00 đến 6,38.

Giáo viên tiểu học

Viên chức được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được xếp lương tương ứng như sau:

- Giáo viên hạng III (mã số V.07.03.29): Hưởng lương theo bảng A1, từ hệ số 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên hạng II (mã số V.07.03.28): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.2), từ hệ số 4,00 đến 6,38;

- Giáo viên hạng I (mã số V.07.03.27): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.1), từ hệ số 4,40 đến 6,78.

Giáo viên THCS

Viên chức được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được xếp lương tương ứng như sau:

- Giáo viên hạng III (mã số V.07.04.32): Hưởng lương theo bảng A1, từ hệ số 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên hạng II (mã số V.07.04.31): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.2), từ hệ số 4,00 đến 6,38.

- Giáo viên hạng I (mã số V.07.04.30): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.1), từ hệ số 4,40 đến 6,78.

Giáo viên THPT

Viên chức được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được xếp lương tương ứng như sau:

- Giáo viên hạng III (mã số V.07.05.15): Hưởng lương theo bảng A1, từ hệ số 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên hạng II (mã số V.07.05.14): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.2), từ hệ số 4,00 đến 6,38;

- Giáo viên hạng I (mã số V.07.05.13): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.1), từ hệ số 4,40 đến 6,78.

Giáo viên và học sinh tiểu học trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trọng Tùng

Giảng viên đại học

Viên chức giảng dạy được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp sẽ được xếp lương như sau:

- Giảng viên (hạng III, mã V.07.01.03): Hưởng lương theo bảng A1, hệ số từ 2,34 đến 4,98.

- Giảng viên chính (hạng II, mã V.07.01.02): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.1), hệ số từ 4,40 đến 6,78.

- Giảng viên cao cấp (hạng I, mã V.07.01.01): Hưởng lương theo bảng A3 (nhóm A3.1), hệ số từ 6,20 đến 8,00.

Việc bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện theo quy định tại Nghị định 93/2026/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Giảng viên cao đẳng

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp hoặc các hạng chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm được xếp lương như sau:

- Giảng viên (hạng III):

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (mã V.09.02.04): Hưởng lương theo bảng A0, hệ số từ 2,10 đến 4,89.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (mã V.09.02.03) hoặc giảng viên cao đẳng sư phạm (mã V.07.08.22): Huởng lương theo bảng A1, hệ số từ 2,34 đến 4,98.

- Giảng viên chính (hạng II) (mã V.09.02.02 hoặc V.07.08.21): Hưởng lương theo bảng A2 (nhóm A2.1), hệ số từ 4,40 đến 6,78.

- Giảng viên cao cấp (hạng I) (mã V.09.02.01 hoặc V.07.08.20): Hưởng lương theo bảng A3 (nhóm A3.1), hệ số từ 6,20 đến 8,00.