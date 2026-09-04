Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, năm 2026 có 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó 2.338 thí sinh trúng tuyển, đến từ 26 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 76 đến 100 điểm trên thang 100, tương đương 22,8-30 điểm khi quy đổi về thang 30.

Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển tuyệt đối 100 điểm, tương đương 30 điểm theo thang 30, thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Các ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm Khoa học dữ liệu 91,7 điểm; Thiết kế vi mạch 90,5 điểm; An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Kết quả tuyển sinh cho thấy trường tiếp tục thu hút nhóm thí sinh có thành tích học tập nổi bật. Trong số này có một học sinh giành Huy chương Đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026 và hơn 60 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Riêng môn Tin học có 46 tân sinh viên từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 4 giải Nhì, 12 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Ngoài thế mạnh truyền thống về Tin học, trường còn thu hút học sinh đạt giải quốc gia ở nhiều môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Nhật, Địa lý và Lịch sử.

Đỗ Phú Quang là thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC

Đỗ Phú Quang, tân sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, là thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của trường với điểm xét tuyển 108,33.

Quang là học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP Đà Nẵng). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nam sinh đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Tin học và 9,5 điểm môn Vật lý.

Ở bậc phổ thông, Quang từng giành giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học.

Điểm xét tuyển 108,33 của Quang được tính từ kết quả học tập THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm cộng thành tích học sinh giỏi.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin nhận định chất lượng nguồn tuyển năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt.

“Điểm đáng chú ý là số lượng thí sinh giảm nhưng chất lượng nguồn tuyển lại tăng. Điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất trong 5 năm qua. Điều này cho thấy sức hút của Trường ĐH Công nghệ Thông tin đang chuyển từ quy mô sang chất lượng, ngày càng thu hút những thí sinh có năng lực và định hướng rõ với lĩnh vực công nghệ”, ông Khang nói.

Theo ông Khang, trong bối cảnh chất lượng nguồn tuyển ngày càng cao, số lượng hồ sơ không còn là thước đo duy nhất về sức hút. Quan trọng hơn là mặt bằng điểm và sức cạnh tranh của thí sinh ở nhóm điểm cao.

Năm 2026, nhà trường lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, quy đổi các thành tố đầu vào về cùng một thang điểm, giúp phân hóa tốt hơn năng lực thí sinh, đặc biệt ở nhóm có kết quả cao. Mục tiêu của trường không phải thu hút nhiều thí sinh nhất mà trở thành lựa chọn ưu tiên của những học sinh có năng lực, đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ.