Ngày 6/1, lãnh đạo Công an phường Tùng Thiện (Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ A.T. trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin hai thanh niên thuê phòng giá 300.000 đồng/đêm để nghỉ lại sau khi dự đám cưới. Do trời lạnh, khách hỏi mượn thêm chăn nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý dẫn đến cãi vã. Hai bên căng thẳng, khách quyết định trả phòng.

Hình ảnh về khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, chủ cơ sở đã trình báo cơ quan công an về nghi vấn hai thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tùng Thiện đã có mặt xác minh. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai âm tính với chất ma túy. Sau khi kiểm tra thủ tục hành chính và xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng đã cho hai người ra về.

Lãnh đạo Công an phường Tùng Thiện cho biết thêm, việc chủ cơ sở báo tin có thể xuất phát từ nhận thức phòng ngừa tội phạm sau khi được tuyên truyền về việc tố giác các dấu hiệu nghi vấn tại cơ sở lưu trú.