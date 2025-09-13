Bà Lưu Thị Tho sinh năm 1973, quê Thái Bình (cũ); hiện là Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu Dệt may - Khoa Công nghệ May & Thiết kế thời trang - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Bà Tho được cấp bằng thạc sĩ năm 2011 ngành Công nghệ Dệt - May (chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Dệt May) tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; bằng tiến sĩ năm 2016 cũng tại trường này.

Theo hồ sơ từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước cung cấp, bà từng công tác tại Tổng Công ty Dệt Nam Định (1994–1996), Tổng Công ty Dệt may Hà Nội (1996–2008), sau đó chuyển sang giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (2008–2018). Từ 2018 đến nay, bà là giảng viên, Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu Dệt may, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Bà đã hướng dẫn thành công 8 học viên cao học, 14 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; chủ trì 9 đề tài các cấp và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khác.

Bà đã công bố 44 bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, trong đó có 6 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục Scopus/ISI. Bà cũng được cấp 1 Bằng độc quyền sáng chế; xuất bản 5 sách (3 sách giáo trình với vai trò chủ biên, 2 sách tham khảo với vai trò tham gia).

Bà Lưu Thị Tho.

Bà Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1985, quê tỉnh Thái Bình (cũ); hiện thuộc Nhóm Chuyên môn Kỹ thuật Nhiệt, Khoa Năng lượng Nhiệt, Trường Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bà Hằng được cấp bằng thạc sĩ năm 2011 ngành Kỹ thuật Nhiệt tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; bằng tiến sĩ năm 2017 ngành Kỹ thuật Quá trình và Hệ thống tại ĐH Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg, Đức.

Theo hồ sơ từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước cung cấp, từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2012, bà công tác tại Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt, Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với thời gian đầu (9/2008-8/2009) là giảng viên tập sự, sau đó là giảng viên chính thức.

Từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, bà là nghiên cứu sinh tại ĐH Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg, Đức.

Từ tháng 4/2017 đến nay, bà là giảng viên Trường Cơ khí - ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bà Hằng đã hướng dẫn 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ nhiệm 2 đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm 1 đề tài Quỹ Nafosted và chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ GD-ĐT đã nghiệm thu. Bà cũng đã công bố 38 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín với 14 bài là tác giả chính (gồm 10 bài thuộc danh mục SCI/ESCIE).

Bà Trần Thị Thu Hằng.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm 2025 cho bà Lê Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1983, quê Phú Thọ), giảng viên Nhóm Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Khoa Cơ khí Động lực, ĐH Bách khoa Hà Nội. Bà tốt nghiệp thạc sĩ Cơ khí, Năng lượng và Kỹ thuật tại ĐH Poitiers (Pháp, 2007) và tiến sĩ Cơ khí - Vật liệu tại ĐH Nghệ thuật và Nghề nghiệp Quốc gia (Pháp, 2012).

Ở ngành Luyện kim, nữ ứng viên duy nhất là bà Lê Thị Băng (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa), giảng viên Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Trường Vật liệu, ĐH Bách khoa Hà Nội. Bà nhận bằng thạc sĩ Khoa học vật liệu (Vật liệu y sinh vô cơ, 2010) và tiến sĩ Khoa học vật liệu (Ceramics, 2013) tại ĐH Sains Malaysia.

Ngành Thủy lợi có hai nữ ứng viên: Bà Đoàn Thụy Kim Phương (sinh năm 1981, quê Quảng Ngãi), giảng viên Khoa Xây dựng Công trình thủy, ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng (ĐH Quốc lập Trung ương, Đài Loan, 2009), tiến sĩ Khoa học Trái đất, vũ trụ và môi trường (ĐH Grenoble, Pháp, 2015), tiến sĩ khoa học ngành Chất lượng nước sông hồ (ĐH Toronto, Canada, 2018); và bà Đinh Thị Lan Phương (sinh năm 1979, quê Ninh Bình), Phó trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn khoa, Trường ĐH Thủy lợi, tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học môi trường (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005) và tiến sĩ Kỹ thuật tài nguyên nước (ĐH Thủy lợi, 2018).