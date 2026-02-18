Thế giới công nghệ đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Bất chấp những lời hứa hẹn hoa mỹ về cuộc cách mạng AI, thực tế mà người tiêu dùng đang phải đối mặt lại là tình trạng thiếu linh kiện trên diện rộng, giá phần cứng tăng vọt và thời gian giao hàng kéo dài bất thường.

Những gì diễn ra phía sau hậu trường của ngành công nghiệp smartphone đang khiến năm 2026 trở thành một năm rất khác và rất đắt đỏ cho người mua điện thoại mới.

Mua flagship của năm trước có thể là một lựa chọn khôn ngoan với người dùng năm 2026. Ảnh: PhoneArena

Khi cơn sốt AI làm rung chuyển chuỗi cung ứng

Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của khủng hoảng hiện nay là giá RAM tăng phi mã, thậm chí có thời điểm tăng gấp ba lần.

Điều đáng nói là không chỉ người tiêu dùng bình thường chịu thiệt, mà ngay cả các “ông lớn” công nghệ cũng đang gặp khó.

Theo nhiều nguồn tin, Samsung Semiconductor, bộ phận sản xuất linh kiện bán dẫn, đã từ chối một đơn hàng RAM cụ thể từ chính Samsung Electronics để phục vụ lô smartphone sắp tới.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật: ngay cả Samsung cũng không thể “ưu tiên” cho chính mình, bởi bộ phận bán dẫn đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán RAM cho các đối tác khác với giá cao hơn.

Câu chuyện này cho thấy mức độ căng thẳng của thị trường linh kiện hiện nay, nơi AI, trung tâm dữ liệu và máy chủ đang “hút máu” nguồn cung vốn đã hạn chế.

Hệ quả tất yếu của tình trạng thiếu hụt linh kiện là các nhà sản xuất smartphone buộc phải thắt lưng buộc bụng.

Những tin đồn về việc cắt giảm RAM trên các mẫu điện thoại sắp ra mắt đã bắt đầu xuất hiện, từ phân khúc tầm trung cho đến cả flagship.

Có hai kịch bản đang được đặt lên bàn cân. Một là các mẫu Galaxy S thế hệ mới sẽ bị giảm nhẹ dung lượng RAM để đảm bảo khả năng sản xuất.

Hai là giá bán sẽ tăng lên để giữ nguyên các cấu hình quen thuộc như 12GB hay 16GB RAM. Với người tiêu dùng, cả hai kịch bản đều không mấy dễ chịu.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung có thể sẽ tăng giá dòng Galaxy S26, trong khi giữ giá Galaxy S25 (ít nhất là bản Ultra) ở mức hiện tại để tạo cảm giác “rẻ hơn” trong bối cảnh giá mới của năm 2026.

Chiến lược này không hề xa lạ, bởi trước đây Samsung từng áp dụng cách tiếp cận tương tự với dòng Galaxy S Ultra và Tab S Ultra.

Và dĩ nhiên, Samsung không phải trường hợp cá biệt. Apple, Google, Oppo, Xiaomi, Sony… không một hãng lớn nào có thể đứng ngoài vòng xoáy này.

Lời khuyên: Mua flagship của năm ngoái

Trong bối cảnh đó, một chân lý cũ kỹ bỗng trở nên cực kỳ thời sự: mua flagship của năm trước. Đây là lời khuyên đã được nhắc đi nhắc lại nhiều năm qua, nhưng đến năm 2026, nó mới thực sự phát huy giá trị.

Thực tế, tốc độ cải tiến phần cứng smartphone đã chậm lại rõ rệt. Một chiếc camera ra mắt cách đây 12 tháng có thể “kém hơn” 5% so với đời mới.

Con chip cũ hơn một năm có thể thua 7% điểm số Geekbench. Nhưng liệu những con số đó có thực sự quan trọng trong sử dụng hàng ngày?

Những flagship này khi ra mắt đều là tinh hoa công nghệ, được thiết kế để đứng ở đỉnh cao trong nhiều năm.

Việc thời gian trôi qua 365 ngày không khiến chúng bỗng nhiên trở nên lỗi thời.

Thậm chí, trong điều kiện khan hiếm linh kiện hiện nay, việc mua điện thoại đời cũ không chỉ là lựa chọn tiết kiệm mà còn có thể mang lại phần cứng “tốt hơn so với số tiền bỏ ra”.

Để kìm hãm lạm phát giá bán ở mức khoảng 10%, một số nhà sản xuất có thể buộc phải sử dụng linh kiện chất lượng thấp hơn trên các mẫu mới. Khi đó, flagship của năm ngoái lại trở thành món hời thực sự.

AI được xem là động lực lớn nhất của ngành công nghệ hiện nay, nhưng trên smartphone, giá trị thực tế của nó đang gây nhiều tranh cãi.

Xu hướng tiếp theo được quảng bá rầm rộ là “Agentic AI”, những tác nhân AI có khả năng tự động thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp dựa trên một mệnh lệnh đơn giản của người dùng, chẳng hạn như: “Xem khi nào tôi cần bay sang New York và đặt vé giúp tôi”.

Nghe thì rất tương lai, nhưng với những ai từng sử dụng công cụ AI, viễn cảnh này cũng giống như một giấc mơ đầy ảo giác, nơi sai sót có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Galaxy S25 Ultra có thể là 1 lựa chọn sáng giá của năm 2026. Ảnh: PhoneArena

Quan trọng hơn, những con chip như Snapdragon 8 Gen 3 hay Apple A18, vốn đã được quảng bá là “quái vật AI”, hoàn toàn đủ sức xử lý các tính năng này.

Nếu một tính năng AI quá mới đến mức bị khóa độc quyền cho các mẫu điện thoại đời mới nhất, có lẽ người dùng cũng chưa cần vội vàng tiếp cận, ít nhất là cho đến khi những lỗi ban đầu được khắc phục.

Một yếu tố khác khiến việc mua điện thoại đời cũ trở nên hợp lý hơn là chính sách cập nhật phần mềm dài hạn.

Một chiếc Galaxy hay Pixel ra mắt năm 2024 có thể nhận cập nhật cho đến tận năm 2031, không chỉ là bản vá bảo mật, mà còn là các phiên bản Android đầy đủ.

Trong bối cảnh phần cứng đã đạt đến ngưỡng bão hòa và đủ mạnh để sử dụng trong nhiều năm, nỗi sợ “tụt hậu” không còn ám ảnh như trước.

Camera smartphone hiện đại đã đủ tốt để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà không cần chạy theo từng thế hệ mới.

Khi nói đến việc mua flagship đời cũ, lựa chọn lý tưởng nhất vẫn là hàng tồn kho mới, chưa qua sử dụng. Điện thoại refurbished hay mua lại từ người dùng khác có thể tiết kiệm hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người mua cần đặc biệt chú ý đến ba vấn đề: nguy cơ hàng giả, khả năng thiết bị bị đánh cắp và tình trạng pin. Để tránh rắc rối, bạn hoặc phải rất am hiểu, hoặc nên mua từ những nguồn uy tín.

Với phần lớn người dùng phổ thông, giải pháp an toàn và nhàn nhã nhất vẫn là mua một chiếc flagship “đời trước” nhưng còn nguyên hộp.

Trong một năm đầy biến động như 2026, đó có thể là quyết định thông minh hơn cả, cho ví tiền lẫn trải nghiệm sử dụng lâu dài.



(Theo PhoneArena, Gizmochina, CNET)