Nhận định này được đưa ra bởi leaker nổi tiếng tại Hàn Quốc yeux1122, dựa trên các phân tích và dự báo từ những định chế tài chính hàng đầu thế giới như Citigroup, Bank of America và J.P. Morgan Research.

Concept iPhone 18 Pro Max. Nguồn: FrontPageTech

Áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, được xem là một trong những tác nhân đặt Apple trước bài toán khó: chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận, hoặc buộc người tiêu dùng phải trả giá cao hơn cho thế hệ iPhone tiếp theo.

Chi phí linh kiện leo thang

Những dự báo mới nhất từ các tổ chức tài chính lớn cho thấy giá RAM và bộ nhớ NAND đang bước vào chu kỳ tăng mạnh. Xu hướng này sẽ tác động trực tiếp đến dòng iPhone 18.

Dù Apple sở hữu chuỗi cung ứng cực kỳ vững chắc cùng khả năng đàm phán giá linh kiện thuộc hàng tốt nhất ngành công nghệ, mức tăng “chưa từng có” của chi phí bộ nhớ được cho là quá lớn để có thể hoàn toàn hấp thụ.

Hệ quả gần như chắc chắn là Apple sẽ phải chuyển một phần gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng.

Tuy nhiên, các mẫu iPhone 18 dung lượng thấp nhiều khả năng vẫn giữ nguyên mức giá so với năm trước, trong khi những phiên bản dung lượng cao hơn sẽ chịu mức tăng đáng kể.

Đáng chú ý, mức tăng này được dự đoán sẽ “leo thang” theo từng nấc dung lượng, đồng nghĩa với việc người dùng muốn sở hữu iPhone 18 bộ nhớ lớn sẽ phải trả giá cao hơn.

Việc tăng giá sản phẩm có lẽ không phải chỉ riêng Apple. Trong bối cảnh giá bộ nhớ và linh kiện lưu trữ tăng cao, hầu hết các hãng công nghệ đều rơi vào tình thế khó.

Lựa chọn còn lại là tự gánh chi phí để giữ giá bán ổn định, nhưng điều này sẽ trực tiếp làm suy giảm biên lợi nhuận.

Apple được cho là đang cố gắng cân bằng hai yếu tố này bằng cách giữ giá các phiên bản tiêu chuẩn, qua đó hạn chế tác động tiêu cực đến nhu cầu thị trường.

Dù vậy, các công ty phân tích đã bắt đầu dự báo lượng iPhone xuất xưởng trong năm tới có thể suy giảm, khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm hơn với giá bán.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của đợt tăng giá bộ nhớ hiện nay đến từ sự bùng nổ nhu cầu của các công ty AI. Dự báo, giá bộ nhớ sẽ còn tiếp tục tăng trong ít nhất hai năm tới.

Không chỉ Apple, Xiaomi và Samsung cũng đã úp mở khả năng những sản phẩm sắp ra mắt của họ sẽ có giá cao hơn. Điều này cho thấy áp lực chi phí đang mang tính toàn ngành, chứ không phải vấn đề riêng lẻ của một thương hiệu.

Thực tế, Apple không hề phủ nhận những khó khăn này. Trong tháng 11, Giám đốc tài chính Apple Kevan Parekh đã thẳng thắn thừa nhận rằng giá bộ nhớ tăng đang khiến chi phí sản xuất các sản phẩm mới trở nên đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Apple vẫn đang quản lý chi phí một cách hiệu quả, nhờ quy mô sản xuất lớn và chiến lược chuỗi cung ứng dài hạn.

Người dùng sẵn sàng “dốc túi” cho iPhone 18?

Theo lộ trình được đồn đoán, Apple chỉ tung ra iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng vào tháng 9. Các phiên bản còn lại của dòng iPhone 18 sẽ phải chờ đến mùa xuân năm 2027 mới xuất hiện.

Điều này đồng nghĩa với việc những mẫu mở màn sẽ tập trung vào phân khúc cao cấp, nơi người dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu giá trị mang lại đủ thuyết phục.

iPhone 18 Pro được cho sẽ là một bước tiến lớn về công nghệ. Máy có thể được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang lại hiệu năng và hiệu suất năng lượng vượt trội.

Camera chính nhiều khả năng sẽ có khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh và khả năng chụp trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài ra, Apple có thể nâng cấp dung lượng pin, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

Một điểm nhấn khác là thiết kế mặt trước được làm mới, với camera dạng “đục lỗ” đặt lệch sang trái, thay đổi có thể tạo cảm giác hiện đại và khác biệt so với các thế hệ trước. Song song đó, Apple cũng đã ký thỏa thuận với Google để cung cấp nền tảng cho các tính năng AI trên iPhone.

Những cải tiến này có thể đủ sức thuyết phục một bộ phận người dùng chấp nhận mức giá cao hơn. Tuy nhiên, không ít khách hàng khác có thể lựa chọn các phiên bản dung lượng thấp, tiếp tục sử dụng iPhone cũ, hoặc thậm chí bỏ qua cả thế hệ iPhone 18.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, “cú sốc giá” nếu xảy ra sẽ là phép thử lớn đối với sức hút thương hiệu iPhone trong năm tới.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)