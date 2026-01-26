Mẫu iPhone tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo của Apple, iPhone 18, đang trở thành tâm điểm của làn sóng tin đồn, khi nhiều nguồn cho rằng thiết bị này sẽ không còn ra mắt vào mùa thu.

Thay vào đó, iPhone 18 có thể xuất hiện vào đầu năm 2027, cùng loạt nâng cấp phần cứng đáng chú ý như chip A20 tiến trình 2nm, RAM 12GB và thay đổi trong chuỗi cung ứng linh kiện.

iPhone 18 được cho là không có sự “lột xác” rõ rệt so với iPhone 17. Ảnh: AppleInsider

Dù còn khá sớm để khẳng định bất cứ điều gì, nhưng “cối xay tin đồn” đã cung cấp một bức tranh tương đối rõ ràng về hướng đi mà Apple đang theo đuổi với dòng iPhone tiêu chuẩn trong giai đoạn tới.

Thời điểm ra mắt gây tranh cãi

Trong hơn một thập kỷ qua, Apple gần như luôn trình làng iPhone mới vào tháng 9 hàng năm. Ngoại lệ hiếm hoi chỉ gồm dòng iPhone SE và một số biến thể giá rẻ. Tuy nhiên, iPhone 18 có thể phá vỡ thông lệ này.

Theo nhiều nguồn tin chuỗi cung ứng từ tháng 5/2025, Apple đang cân nhắc dời thời điểm ra mắt iPhone 18 sang đầu năm 2027, thay vì tháng 9/2026.

Các báo cáo lặp lại trong tháng 12/2025 tiếp tục củng cố nhận định này. Đáng chú ý, hàng loạt leaker trên Weibo trong suốt năm 2025 đều đồng thuận rằng chỉ các phiên bản iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mới ra mắt vào mùa thu 2026, còn bản tiêu chuẩn sẽ đến muộn hơn.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là bước thay đổi chiến lược lớn của Apple, cho thấy hãng muốn tách nhịp ra mắt dòng Pro và dòng tiêu chuẩn, đồng thời tạo không gian cho một mẫu iPhone giá rẻ mới chen vào trước đó.

Thiết kế và màn hình: Giữ nguyên công thức quen thuộc

Về thiết kế, iPhone 18 được cho là không có sự “lột xác” rõ rệt so với iPhone 17. Một tin đồn từ tháng 1/2026 cho biết máy sẽ tiếp tục sử dụng màn hình kích thước 6,27 inch, con số mà Apple nhiều khả năng vẫn làm tròn thành 6,3 inch trong thông số chính thức.

Màn hình OLED 120Hz với ProMotion sẽ tiếp tục xuất hiện trên bản tiêu chuẩn, một nâng cấp từng gây chú ý trên iPhone 17.

Tuy nhiên, Dynamic Island gần như chắc chắn vẫn được giữ nguyên, khi công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình được cho là chỉ dành cho dòng Pro, ít nhất cho đến thế hệ iPhone 19 vào cuối năm 2027.

Một số tin đồn xoay quanh mặt lưng kính, từ xử lý đồng đều hơn đến khả năng “hơi trong suốt”, chủ yếu áp dụng cho iPhone 18 Pro.

Với bản tiêu chuẩn, thay đổi nếu có nhiều khả năng chỉ dừng ở điều chỉnh màu sắc nhẹ, thay vì sử dụng kính trong hay bán trong suốt.

Camera: Nút Camera Control đơn giản hơn, cảm biến Samsung

Một điểm đáng chú ý khác là nút Camera Control ở cạnh phải máy. Theo tin đồn tháng 8/2025, Apple có thể đơn giản hóa hoặc thu gọn nút này nhằm tiết kiệm chi phí, do mức độ đón nhận không cao như kỳ vọng ban đầu.

Thậm chí, một nguồn tin kém uy tín hơn từng cho rằng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn nút này trên các mẫu iPhone từ 2026 trở đi.

Trên thực tế, Apple từng thử nghiệm nhiều cấu hình nút bấm khác nhau với iPhone 16, nên việc iPhone 18 có nhiều phương án thử nghiệm song song là điều dễ hiểu.

Về phần camera, iPhone 18 tiêu chuẩn có vẻ không được thừa hưởng ống kính khẩu độ biến thiên như bản Pro. Tuy nhiên, điểm thay đổi lớn lại nằm ở nhà cung cấp cảm biến hình ảnh. Thay vì Sony, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến xếp chồng của Samsung.

Cảm biến mới này tích hợp ba lớp, photodiode, lớp truyền và lớp logic, với bộ xử lý gắn trực tiếp lên cảm biến, giúp giảm độ trễ và cải thiện khả năng phản hồi khi chụp ảnh. Samsung dự kiến sẽ sản xuất các cảm biến CMOS này tại nhà máy ở Texas, phục vụ riêng cho dòng iPhone 18.

Theo một tin đồn tháng 4/2025, Apple muốn phần lớn iPhone 18 bán tại Mỹ được lắp ráp ở Ấn Độ, thay vì Trung Quốc. Dù độ xác thực của thông tin này chưa được kiểm chứng hoàn toàn, nó phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà Apple đang theo đuổi mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Hiệu năng: Chip A20 tiến trình 2nm và bước nhảy RAM lên 12GB

Phần cứng xử lý chính là nơi iPhone 18 hứa hẹn tạo khác biệt rõ ràng nhất. Ban đầu, chuyên gia Ming-Chi Kuo cho rằng chỉ bản Pro mới dùng chip 2nm.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, ông đã điều chỉnh dự báo, cho rằng toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ sử dụng chip A20 tiến trình 2nm của TSMC.

Chip A20 được cho là mang lại hiệu năng tăng 10–15% so với A19, đồng thời tiết kiệm điện hơn tới 30%.

Apple cũng có thể chuyển sang công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module), cho phép kết hợp CPU, GPU, bộ nhớ linh hoạt hơn mà không làm tăng chi phí sản xuất quá mức.

Một nâng cấp lớn khác là RAM 12GB LPDDR5X trên iPhone 18 tiêu chuẩn, tăng mạnh so với 8GB của iPhone 17. Việc sử dụng bộ nhớ 6 kênh với băng thông cao hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng đa nhiệm và hiệu suất AI.

Kết nối và modem: C2 vẫn là dấu hỏi

Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng dòng modem tự phát triển. Modem C2, thế hệ kế nhiệm của C1, được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro, nhưng việc bản tiêu chuẩn có được trang bị hay không vẫn chưa chắc chắn.

Dù vậy, Apple đã gọi C1 là “nền tảng cho nhiều thế hệ”, cho thấy C2 chỉ là vấn đề thời gian.

Tổng hợp các tin đồn hiện tại, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể mang đến những nâng cấp đáng chú ý so với iPhone 17, bao gồm chip A20 2nm nhanh hơn khoảng 15%, RAM 12GB, cảm biến camera Samsung xếp chồng và thiết kế nút Camera Control tinh giản hơn.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone 18 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược sản phẩm của Apple, trong khi năm 2026 nhiều khả năng sẽ là sân khấu dành cho các mẫu iPhone Pro và loạt máy Mac mới.

(Theo AppleInsider, Techradar)