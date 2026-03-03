Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, ngày 3/3, ngay khi tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tại Trường THPT Phan Bội Châu, Sở đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Phụ huynh chen chúc trực trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu để đặt chỗ vào lớp 10 cho con. Ảnh: T.H.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên website và facebook của đơn vị. “Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ. Trên cơ sở các cuộc trao đổi này, nhà trường có hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ thao tác”, báo cáo của trường nêu.

Nhà trường cũng cho biết đã thu khoản phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả trong trường hợp học sinh không trúng tuyển. Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt.

Đến 9h ngày 3/3, Trường THPT Phan Bội Châu đã phối hợp với công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Tới gần 6h, khi trời đổ mưa, các phụ huynh di chuyển qua khu vực mái hiên của tòa nhà đối diện cổng trường để tránh trú. Ảnh: T.H.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Sở GD-ĐT xác định việc Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của Sở.

Sở GD-ĐT yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp. Sở yêu cầu nhà trường rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.

Tổ công tác cũng kiến nghị Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; giao các phòng chuyên môn thuộc Sở và đề nghị phối hợp với cơ quan an ninh địa bàn tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục của nhà trường, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn vi phạm.

Hình ảnh ghi lại trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu lúc 4h30 sáng 3/3. Ảnh: T.H.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, rạng sáng nay 3/3, nhiều người mang theo học bạ của con em mình đến trực phía trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội), rồi ghi tên vào một tờ giấy. Đây là danh sách do họ tự lập nên và thỏa thuận nhận hồ sơ theo thứ tự này khi trường mở cửa.

Theo các phụ huynh, nhiều người từng xếp hàng vào sáng hôm qua (2/3) nhưng không được nên nay đến sớm hơn với hy vọng có suất nộp hồ sơ. Khoảng 1h sáng có gần 50 người đăng ký, sau ít giờ, con số này tăng lên khoảng 120 người.

Tới gần 8h, danh sách đăng ký “tự lập” của các phụ huynh đã lên tới gần 300 người. Không ít người đăng ký thêm Trường THPT Phan Bội Châu cho con để làm phương án dự phòng nếu trượt lớp 10 công lập.

Trường THPT Phan Bội Châu (địa chỉ tại phường Hà Đông, Hà Nội) là trường tư thục, tuyển 432 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trường tổ tổ chức 3 loại hình: Lớp cơ bản (8), lớp chọn (2) và lớp chất lượng cao (2), mỗi lớp được công bố sĩ số 36 em. Trường xét tuyển học sinh bằng 3 phương thức. Nếu xét bằng học bạ, trường xét 7 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 9), trong đó học sinh phải có 2 kỳ học lực Tốt, 5 kỳ Khá trở lên. Nếu không đạt, học sinh phải tham gia kỳ thi khảo sát của trường hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức để xét.