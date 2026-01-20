Đái tháo đường ở tuổi 28

Chị L.T.H. (32 tuổi, Dương Nội, Hà Nội) đã mắc đái tháo đường type 2 được 4 năm. Theo chia sẻ của chị H., sau khi sinh con đầu lòng, chị tăng cân rõ rệt. Do đặc thù công việc, mỗi ngày đi làm chị thường ăn vội bánh mì, bánh ngọt mà không biết rằng thói quen này đã âm thầm đẩy đường huyết tăng cao trong thời gian dài.

Trước khi phát hiện bệnh, chị H. xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như khát nước nhiều, tiểu đêm, vết thương lâu lành, mắt mờ. Tuy nhiên, chị cho rằng đó chỉ là biểu hiện của thận yếu hoặc làm việc căng thẳng, nên chủ quan bỏ qua.

Một lần tại công ty, chị H. bất ngờ ngất xỉu và được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của chị lên tới 16 mmol/L, gấp 3 lần mức bình thường.

“Từ ngày phát hiện bệnh, tôi suy sụp rất nhiều và nghĩ rằng mình không thể sống lâu. Tôi buộc phải thay đổi gần như toàn bộ lối sống, từ ăn uống, sinh hoạt cho đến việc theo dõi đường huyết hằng ngày”, chị H. cho biết.

Tỷ lệ người trẻ đối diện với đái tháo đường ngày càng tăng. Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thời gian gần đây số lượng bệnh nhân đái tháo đường phát hiện ở độ tuổi trẻ đang gia tăng rõ rệt. Nếu cách đây hơn 10 năm, các phòng khám chủ yếu tiếp nhận người trung niên và cao tuổi thì hiện nay, không ít bệnh nhân trong độ tuổi 30-40, thậm chí ngoài 20, đã đến khám vì tăng đường huyết.

Số liệu từ Liên đoàn Đái tháo đường thế giới năm 2025 cho thấy hơn 10% người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với đái tháo đường. Điều đáng lo không chỉ là tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng, mà còn ở chỗ độ tuổi khởi phát đang ngày càng trẻ hóa.

Theo bác sĩ Tuấn, một người mắc đái tháo đường ở tuổi 30 sẽ khác rất nhiều so với người mắc bệnh ở tuổi 60. Người trẻ thường suy giảm chức năng tuyến tụy nhanh hơn, phải dùng thuốc sớm hơn và đặc biệt phải đối mặt với nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ, bệnh thận, tổn thương thần kinh trong một khoảng thời gian dài phía trước.

Nguyên nhân bệnh trẻ hóa

Bác sĩ Tuấn cho rằng lối sống hiện đại đóng vai trò quan trọng. Chế độ ăn dư thừa năng lượng, nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, ít vận động, ngồi nhiều, thức khuya và stress kéo dài không gây bệnh ngay lập tức nhưng âm thầm tạo ra tình trạng kháng insulin từ sớm, khiến hệ chuyển hóa “già đi” nhanh hơn tuổi thật.

Bên cạnh đó, yếu tố gia đình và tình trạng sức khỏe giai đoạn sớm của cuộc đời cũng ít được chú ý. Người có cha mẹ mắc đái tháo đường, mẹ từng bị đái tháo đường thai kỳ, trẻ sinh to hoặc béo phì từ nhỏ đều có nguy cơ cao hơn. Khi kết hợp với lối sống không lành mạnh, bệnh sẽ xuất hiện sớm hơn nhiều so với thế hệ trước.

Một hiểu lầm phổ biến là chỉ người thừa cân, béo phì mới mắc đái tháo đường. Thực tế, không ít bệnh nhân có BMI bình thường, thậm chí gầy nhưng đường huyết và HbA1c đã ở mức chẩn đoán bệnh. Nguyên nhân do vấn đề nằm ở rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và khả năng tiết insulin kém.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, bệnh không xuất hiện trong một đêm mà là kết quả của nhiều năm rối loạn chuyển hóa tích lũy.

Vì vậy, những người trong độ tuổi 25-40, dù chưa có triệu chứng rõ ràng nhưng có lối sống ít vận động, thừa cân, thường xuyên thức khuya hoặc căng thẳng kéo dài, nên chủ động kiểm tra đường huyết sớm để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn ăn trứng thường xuyên? Trứng là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn cân bằng nhờ giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại chứa rất ít đường và carbohydrate.

Điều gì xảy ra với đường huyết của bạn khi ăn chuối? Mặc dù chuối làm tăng đường huyết, bạn vẫn có thể đưa chuối vào chế độ ăn mà không gây tăng đột biến lớn nếu chú ý đến độ chín, khẩu phần và cách kết hợp với các thực phẩm khác.