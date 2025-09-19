6 cách làm nước chấm thịt nướng chuẩn vị như nhà hàng Thay vì đi nhà hàng, bạn vẫn có thể chiêu đãi cả gia đình những bữa ăn thịnh soạn, hấp dẫn từ thịt nướng. Món này có thể kết hợp với nhiều loại nước chấm khác nhau, bạn chỉ cần áp dụng một số cách làm đơn giản là có ngay món thịt nướng ngon không kém ở nhà hàng. Ví dụ như, nước sốt me, nước chấm sền sệt từ tương ớt, mắm chua ngọt hay nước chấm pha chế từ dầu hào. Mỗi loại lại có hương vị riêng, phù hợp khẩu vị từng người. Xem ngay: 6 cách làm nước chấm thịt nướng chuẩn vị như nhà hàng Sốt me đặc sánh là nước chấm thịt nướng được yêu thích. Ảnh: Thu Uyên

5 cách làm nước chấm ốc ngon Ốc là món ăn vặt được nhiều người Việt yêu thích, có thể biến tấu đa dạng thành vô số món ngon như ốc luộc, ốc nướng, ốc xào… Tuy nhiên, để món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn thì không thể thiếu nước chấm. Nước chấm pha chế càng khéo léo thì ốc ăn càng giòn ngon, đậm đà. Nước chấm ốc truyền thống với sả, quất, lá chanh, ớt.... Ảnh: Esheep Kitchen Bạn có thể làm nước chấm ốc kiểu Thái, nước mẻ chấm ốc hoặc pha từ tương ớt hay chế biến dạng nước chấm sền sệt cùng sả, ớt tươi, lá chanh… Xem ngay: 5 cách làm nước chấm ốc ngon