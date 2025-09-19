Thay vì đi nhà hàng, bạn vẫn có thể chiêu đãi cả gia đình những bữa ăn thịnh soạn, hấp dẫn từ thịt nướng.
Món này có thể kết hợp với nhiều loại nước chấm khác nhau, bạn chỉ cần áp dụng một số cách làm đơn giản là có ngay món thịt nướng ngon không kém ở nhà hàng.
Ví dụ như, nước sốt me, nước chấm sền sệt từ tương ớt, mắm chua ngọt hay nước chấm pha chế từ dầu hào. Mỗi loại lại có hương vị riêng, phù hợp khẩu vị từng người.
Ốc là món ăn vặt được nhiều người Việt yêu thích, có thể biến tấu đa dạng thành vô số món ngon như ốc luộc, ốc nướng, ốc xào…
Tuy nhiên, để món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn thì không thể thiếu nước chấm. Nước chấm pha chế càng khéo léo thì ốc ăn càng giòn ngon, đậm đà.
Bạn có thể làm nước chấm ốc kiểu Thái, nước mẻ chấm ốc hoặc pha từ tương ớt hay chế biến dạng nước chấm sền sệt cùng sả, ớt tươi, lá chanh…
Hải sản tươi luộc, hấp, chiên, nướng… đều rất ngon và ngọt thịt nhưng thêm một bát nước chấm đúng vị sẽ càng “đánh thức” hương vị của hải sản tươi.
Cách làm nước chấm hải sản rất đơn giản. Bạn có thể tham khảo và áp dụng thực hiện các loại nước chấm hải sản khác nhau như muối ớt xanh Nha Trang, muối ớt đỏ, nước chấm hải sản kiểu Thái, nước chấm sả tắc, nước sốt chanh dây…
Thông thường, người ta làm nước chấm hải sản rồi dùng ngay trong bữa hoặc trong ngày. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm nhiều nước chấm này, rồi để trong ngăn mát của tủ lạnh và sử dụng dần.
Bạn hãy trút toàn bộ phần nước chấm vừa pha chế vào lọ hoặc hũ thủy tinh, rồi đậy nắp thật kín, sau đó đặt chúng vào ngăn mát của tủ lạnh. Thời gian bảo quản có thể kéo dài từ 1-2 tháng.
Lưu ý, trong quá trình sử dụng, bạn không nên dùng quá nhiều thìa, đũa, nhất là đồ đã qua sử dụng để múc nước chấm. Thói quen này sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại sinh sôi khiến nước chấm mất đi vị ngon ban đầu và có hại cho sức khỏe.
