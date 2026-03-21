Bà Trương (52 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên tham gia khiêu vũ, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, khoảng nửa năm gần đây, bà bắt đầu thấy mắt có biểu hiện lạ: buổi sáng mí nhức mỏi, phải lau bằng nước ấm mới dễ chịu.

Soi gương kỹ hơn, bà nhận ra rìa tròng đen xuất hiện một vòng trắng xám, giống như đeo kính áp tròng. Nghĩ biểu hiện trên do lão hóa, bà không để ý. Cho đến một lần sau khi tập thể dục, bà đột nhiên thấy trước mắt tối đen trong vài giây.

Kết quả khám cho thấy cholesterol (mỡ trong máu) toàn phần của bà Trương lên tới 7,2 mmol/L, LDL 5,8 mmol/L - cao hơn nhiều so với mức bình thường. Bác sĩ cho biết những dấu hiệu ở mắt chính là cảnh báo sớm của tình trạng mỡ máu cao.

Mọi người nên đi kiểm tra sức khỏe khi mắt có một số dấu hiệu bất thường như u vàng ở mí mắt, nhìn mờ.. Ảnh minh họa: AI

Khi mỡ máu tăng, máu trở nên “đặc” hơn, lưu thông chậm lại. Do mạch máu ở mắt rất nhỏ và nằm gần bề mặt, những thay đổi này thường biểu hiện sớm. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nhãn khoa Anh, khoảng 60% người bị rối loạn lipid máu giai đoạn đầu chưa có triệu chứng toàn thân nhưng đã có bất thường ở mắt.

U vàng mí mắt

Ở người có chỉ số mỡ máu cao, u vàng thường xuất hiện ở góc trong của mí trên, màu vàng hoặc cam, mềm, phẳng, không đau, không ngứa.

Đây là hậu quả của tình trạng cholesterol “xấu” (LDL) tăng cao trong máu. Một phần LDL bị oxy hóa tích tụ dưới da, tạo thành các mảng nhỏ. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm Da liễu Mỹ, người có u vàng mí mắt nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, ngay cả khi các chỉ số mỡ máu chưa quá cao tại thời điểm kiểm tra.

Vòng trắng quanh tròng đen

Nhiều người lớn tuổi có thể xuất hiện vòng trắng xám bao quanh tròng đen, rộng 1-2mm do lão hóa. Nhưng nếu biểu hiện này xuất hiện sớm, đặc biệt dưới 50 tuổi, bạn cần đề phòng.

Nguyên nhân là cholesterol lắng đọng tại vùng rìa giác mạc, nơi có nhiều mao mạch. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tim mạch Mỹ cho thấy những người có “vòng mỡ giác mạc” nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao gấp khoảng 2-3 lần so với người không có dấu hiệu này.

Mờ mắt thoáng qua

Dấu hiệu trên thường bị bỏ qua vì chỉ kéo dài vài giây đến vài phút. Người bệnh có thể thấy tối sầm, nhìn méo hoặc mất một phần tầm nhìn.

Nguyên nhân là máu đặc và lưu thông kém, dễ gây tắc nghẽn hoặc co thắt mạch máu võng mạc, dẫn đến thiếu máu tạm thời. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những cơn rối loạn thị giác thoáng qua có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ như mỡ máu cao.

Các chuyên gia nhấn mạnh, những thay đổi nhỏ ở mắt không nên bị xem nhẹ. Chúng có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với các triệu chứng như đau ngực hay chóng mặt. Việc chú ý đến các dấu hiệu này giúp phát hiện sớm rối loạn mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch và não.