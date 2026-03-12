Suýt chết vì bỏ qua mỡ máu cao

Anh N.V.T (39 tuổi, trú tại Tân Sơn, TPHCM) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành của anh T. bị xơ vữa nặng, kèm huyết khối gây tắc mạch cấp tính. Anh nhanh chóng được đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu, kịp thời cứu phần cơ tim đang bị thiếu máu.

Trước đó khoảng 3 năm, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, anh T. từng được phát hiện tăng LDL -cholesterol (mỡ máu xấu). Tuy nhiên do bệnh không có triệu chứng rõ ràng, anh cho rằng “mỡ máu hơi cao cũng không sao”, chỉ điều chỉnh ăn uống trong thời gian ngắn rồi bỏ qua, không tái khám và cũng không điều trị theo chỉ định.

Sau Tết, anh T. cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng nghĩ rằng do đi lại nhiều nên không đi kiểm tra. Tới lúc đau ngực xuất hiện dữ dội, anh phải đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết nếu chậm trễ thêm, bệnh nhân có thể đối mặt nguy cơ đột tử.

Bệnh nhân cấp cứu vì nhồi máu cơ tim do tiền sử tăng mỡ máu không điều trị. Ảnh: N.T.N.T.

Một trường hợp khác là ông N.S.K (47 tuổi) làm nghề xây dựng tại Tân Sơn, TPHCM. Ông bắt đầu xuất hiện cơn đau ngực tăng dần, đau lan ra sau lưng, kèm chóng mặt, xây xẩm và đứng không vững.

Ông đến một phòng khám gần nhà để kiểm tra. Điện tâm đồ tại đây cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim thành dưới. Huyết áp bệnh nhân tụt rất thấp, chỉ còn 40/20 mmHg, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, thuộc trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết phòng khám đã liên hệ cấp cứu 115 sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn không nên tự vận chuyển bệnh nhân trong tình trạng huyết áp quá thấp.

Khi ê-kíp cấp cứu đến nơi, bệnh nhân lúc tỉnh lúc mê, đau ngực dữ dội và vã nhiều mồ hôi. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành sơ cứu, nâng huyết áp từ từ trước khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Tại đây, ông K. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó ông K. từng được phát hiện bị mỡ máu cao. Tuy nhiên, giống nhiều người khác, ông chủ quan cho rằng đây chỉ là bệnh “bình thường” nên không tái khám hay dùng thuốc điều trị.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS Nguyễn Hoài Nam - nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TPHCM, rối loạn mỡ máu đang trở thành một trong những bệnh lý phổ biến của xã hội hiện đại.

Nhiều người cho rằng chỉ những người thừa cân, béo phì mới bị mỡ máu cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người gầy vẫn có thể mắc bệnh này.

Phần lớn trường hợp rối loạn mỡ máu được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh khác như tiểu đường, bệnh tim mạch, viêm tụy cấp.

Bốn cách kiểm soát mỡ máu

Bác sĩ Nam cho biết rối loạn mỡ máu hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh chủ động thay đổi lối sống và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Mọi người nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa như nội tạng động vật, đồ chiên rán, thức ăn nhanh hay mỡ động vật. Thay vào đó, bạn tăng cường rau xanh, trái cây tươi, cá, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt đồng thời giảm lượng muối và đường trong khẩu phần ăn.

Tăng cường vận động thể chất: Tập luyện thường xuyên giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt.

Kiểm soát cân nặng và lối sống: Duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.

Khám sức khỏe định kỳ: Do bệnh ít biểu hiện rõ ràng nên việc kiểm tra mỡ máu định kỳ là rất cần thiết, đặc biệt với người trên 40 tuổi.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như: cảm giác nặng ngực, bóp nghẹt hoặc tức vùng ngực kéo dài từ vài phút đến vài chục phút, có thể tái diễn nhiều lần. Biểu hiện toàn thân bất thường như vã mồ hôi, buồn nôn, đau đầu, choáng váng, hồi hộp, khó thở, cơ thể mệt mỏi và giảm sức lao động.

