Theo Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, kỳ nghỉ lễ dài là khoảng thời gian được nhiều người mong đợi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây là dịp để người dân đi du lịch, thăm gia đình, vui chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, sự thay đổi về môi trường sống, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống trong những ngày này có thể tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đặc biệt, thời tiết nắng mưa thất thường càng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, cảm cúm hoặc khiến bệnh nền dễ bùng phát.

Để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, bác sĩ Thi khuyến cáo người dân nên ghi nhớ 3 điều quan trọng dưới đây.

Ăn uống khoa học, không tùy tiện

Trong những chuyến đi xa, nhiều người dễ rơi vào tình trạng ăn uống thất thường hoặc lựa chọn thực phẩm nhanh, tiện lợi nhưng kém an toàn. Đây là nguyên nhân phổ biến gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, tăng lipid máu hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay cả khi đi du lịch. Mọi người không nên bỏ bữa sáng vì đây là nguồn năng lượng quan trọng cho cả ngày, đặc biệt với người cao tuổi và bệnh nhân đái tháo đường. Bạn nên ưu tiên ăn chín, uống sôi, tránh các món tái, sống hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Trong bữa ăn, mọi người nên tăng cường rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng; uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, nhất là khi hoạt động ngoài trời; hạn chế rượu bia và nước ngọt có ga.

Chủ động kiểm soát bệnh nền

Người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, bệnh gan, thận… cần đặc biệt lưu ý trong kỳ nghỉ, bởi sự thay đổi môi trường và sinh hoạt có thể làm bệnh diễn biến xấu. Nhiều người chủ quan cho rằng có thể bỏ thuốc vài ngày nhưng đây là sai lầm chết người.

Bác sĩ Thi cho rằng người đang có bệnh nền phải chuẩn bị đầy đủ thuốc cho cả chuyến đi và sử dụng đúng liều, đúng giờ, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc. Bệnh nhân nên mang dư thuốc vài ngày để phòng trường hợp phát sinh. Thuốc cần được sắp xếp gọn gàng, có nhãn rõ ràng để tránh nhầm lẫn.

Ngoài ra, người bệnh nên mang theo hồ sơ y tế cơ bản như đơn thuốc, tóm tắt bệnh án, thẻ bảo hiểm y tế và số liên lạc của bác sĩ điều trị. Chế độ ăn uống cũng cần phù hợp với từng bệnh lý.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, sốt cao hay tiêu chảy kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý dùng thuốc.

Vận động hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ

Kỳ nghỉ lễ thường gắn liền với nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời như leo núi, tắm biển, đi bộ đường dài. Tuy nhiên, nếu bạn vận động quá sức hoặc không phù hợp với thể trạng, đặc biệt ở người có bệnh nền, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì vận động nhẹ mỗi ngày, như đi bộ hoặc tập thể dục 20-30 phút để tăng cường tuần hoàn và giữ sự dẻo dai. Khi di chuyển đường dài, nên đứng dậy, vận động nhẹ sau mỗi 1-2 giờ để phòng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu.

Đồng thời, bạn cần tránh các hoạt động quá sức như leo núi cao, bơi xa, lặn biển nếu có bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Việc ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya cũng rất quan trọng để cơ thể phục hồi và tăng sức đề kháng.