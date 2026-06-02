Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - chuyên khoa dinh dưỡng tại TPHCM cho biết, thời tiết nắng nóng từ 30-40 độ C là “vùng nguy hiểm” của an toàn thực phẩm, khi nhiều loại vi khuẩn có thể nhân đôi chỉ sau 20-30 phút.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình trong mùa nóng, bác sĩ Hi khuyến cáo cần ghi nhớ “3 không” dưới đây.

Không để thức ăn chín ngoài quá lâu

Đây là sai lầm phổ biến nhất trong mùa hè. Nhiều gia đình có thói quen nấu một lần để ăn cả ngày, để thức ăn trên bàn nhiều giờ mà không bảo quản lạnh. Tuy nhiên, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời trên 32-35 độ C, thức ăn chín chỉ nên để ngoài tối đa khoảng 1 giờ. Sau mốc này, vi khuẩn bắt đầu phát triển mạnh và có thể sinh độc tố gây ngộ độc.

Đặc biệt, các món giàu đạm như thịt, cá, hải sản, trứng, sữa hoặc món nhiều nước là nhóm dễ hư hỏng nhanh nhất.

Khi thực phẩm xuất hiện dấu hiệu mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc vị bất thường, người dân tuyệt đối không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng.

Không nên nấu ăn và để thực phẩm lâu ngoài không khí. Ảnh: Thanh Loan

2. Không hâm đi hâm lại nhiều lần

Nhiều người nghĩ chỉ cần đun sôi lại là thực phẩm sẽ an toàn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hi, một số độc tố do vi khuẩn sinh ra không bị phá hủy hoàn toàn dù đã hâm nóng kỹ.

Việc hâm thức ăn nhiều lần còn làm giảm giá trị dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản.

Các chuyên gia khuyến cáo nên chia nhỏ thức ăn trước khi cất tủ lạnh để làm nguội nhanh hơn, đồng thời chỉ hâm lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn thay vì hâm cả nồi nhiều lần.

3. Không để thức ăn hở, không che đậy

Trong thời tiết nóng ẩm, thức ăn để hở rất dễ nhiễm vi khuẩn từ môi trường, bụi bẩn hoặc côn trùng. Nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra chỉ vì thức ăn không được đậy kín khi để ngoài hoặc trong tủ lạnh. Người dân nên bảo quản thực phẩm trong hộp kín, che đậy cẩn thận và đưa vào tủ lạnh sớm sau khi nấu.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên nấu vừa đủ, hạn chế tích trữ thực phẩm quá nhiều trong ngày để giảm nguy cơ hư hỏng.

Bác sĩ Hi cũng lưu ý thêm, trong thời tiết nóng, ngộ độc thực phẩm rất dễ bị “ngụy trang” dưới các triệu chứng quen thuộc như say nắng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Các biểu hiện thường gặp gồm: buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, chóng mặt hoặc sốt nhẹ. Đây là những triệu chứng không đặc hiệu nên nhiều người dễ chủ quan.

Người dân cần nghĩ tới ngộ độc thực phẩm khi xuất hiện các dấu hiệu như: Nôn ói hoặc tiêu chảy nhiều lần sau khi ăn; đau bụng quặn rõ; triệu chứng xuất hiện trong vài giờ đến 24 giờ sau bữa ăn; nhiều người cùng ăn một món và có biểu hiện tương tự.

Nếu tình trạng nôn ói, tiêu chảy kéo dài, đặc biệt xảy ra ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền, cần đi khám sớm để tránh mất nước và biến chứng nguy hiểm.

