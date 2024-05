Những người có nhiều cholesterol trong máu (mỡ máu) hay huyết áp cao có thể thể nghĩ rằng đây là hai vấn đề sức khỏe khác nhau cần được giải quyết riêng biệt. Tuy nhiên, theo WebMD, hơn 60% số người bị tăng huyết áp cũng có chỉ số cholesterol trong máu cao.

Cholesterol tích tụ trong động mạch sẽ khiến tim cần bơm máu nhiều hơn, dẫn đến tăng huyết áp. Ngược lại, huyết áp cao có thể gây tổn thương thành động mạch khiến cholesterol dễ dàng tích tụ.

Thay đổi chế độ ăn uống có khả năng giảm mức cholesterol và huyết áp. Để làm như vậy, bệnh nhân thường được khuyên ăn cá, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau. Trong đó, bắp cải là thực phẩm đem lại lợi ích kép.

Bắp cải có thể chế biến nhiều món ăn, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh. Ảnh: Clevelandclinic

Giảm cholesterol trong máu

Bắp cải không phải là món rau yêu thích nhất của nhiều người nhưng các chuyên gia của Phòng khám Cleveland đánh giá thực phẩm này có thể đồng thời làm giảm mức cholesterol và huyết áp.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học Thực phẩm và Nông nghiệp cho thấy bổ sung vi chất bắp cải trong chế độ ăn uống làm giảm đáng kể mức cholesterol LDL “xấu” ở những con chuột có chế độ ăn nhiều chất béo.

Lợi ích này có thể bắt nguồn từ phytosterol - các hợp chất thực vật làm giảm cholesterol tự nhiên trong bắp cải. Ngoài ra, bất kỳ dạng bắp cải nào cũng chứa một lượng chất xơ nhất định.

Giúp giảm huyết áp

Bắp cải là một trong nhiều loại thực phẩm giàu kali - khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mức huyết áp của chúng ta. Trong 90g bắp cải sống cắt nhỏ có khoảng 119mg kali. Ngay cả khi nấu chín, loại rau này cũng cung cấp một lượng kali đáng kể.

Các chuyên gia tại Lifespan giải thích bắp cải chứa hợp chất anthocyanin. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, phụ nữ từ 18 đến 75 tuổi có lượng anthocyanin cao hơn được ghi nhận có chỉ số huyết áp tâm thu thấp hơn. Lượng anthocyanin cũng liên quan đến giảm độ cứng của thành động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giá trị dinh dưỡng

Trong 90g bắp cải có 22 calo, 1g protein, 2g chất xơ, vitamin K (56% nhu cầu hằng ngày), vitamin C (26%), vitamin B9 (10%), vitamin B6 (6%), mangan (6%), canxi, kali, magie.

Như vậy, bắp cải rất giàu vitamin B6 và B9 cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể, bao gồm chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Bắp cải cũng chứa một lượng nhỏ các vi chất dinh dưỡng khác như vitamin A, sắt và riboflavin.

Ngoài ra, bắp cải chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm polyphenol. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Bắp cải đặc biệt chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa có thể chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư và giảm thị lực.