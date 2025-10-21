Samsung Electronics đã xác nhận sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ xử lý di động Exynos 2600 từ tháng 11 tới và trang bị cho toàn bộ dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt đầu năm sau.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau bốn năm, chip Exynos “cây nhà lá vườn” được sử dụng cho phiên bản cao cấp Ultra – dấu hiệu cho thấy Samsung tự tin vào sức mạnh của thế hệ mới.

Dòng Galaxy S25. Ảnh: Yonhap News

Theo nguồn tin trong ngành, Exynos 2600 đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm nội bộ với hiệu năng và tỷ lệ thành phẩm đạt yêu cầu sản xuất hàng loạt.

Chip này được thiết kế bởi bộ phận System LSI thuộc khối giải pháp thiết bị (Device Solutions – DS) – nơi chịu trách nhiệm về mảng bán dẫn của Samsung, và được sản xuất bởi bộ phận Foundry chuyên gia công bán dẫn.

Hiệu năng “đè bẹp” Apple và Qualcomm: AI nhanh hơn gấp 6 lần

Kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy hiệu năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) của Exynos 2600 vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ.

Đơn vị xử lý thần kinh (NPU) – yếu tố then chốt trong các tác vụ AI như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – mạnh gấp 6 lần so với chip Apple A19 Pro, hiện đang được trang bị trong iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Không chỉ dừng lại ở đó, hiệu năng CPU đa nhân của Exynos 2600 cao hơn 15%, trong khi GPU – bộ xử lý đồ họa – mạnh hơn tới 75% ở một số bài kiểm tra so sánh.

Các thử nghiệm cho thấy khả năng phát video và chơi game trên Exynos 2600 vượt cả Apple A19 Pro lẫn Snapdragon 8 Elite thế hệ 5 của Qualcomm.

Cụ thể, chip mới của Samsung mạnh hơn 30% về NPU và 29% về GPU so với Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Điều này khiến Exynos 2600 trở thành một trong những con chip di động mạnh nhất thế giới, đồng thời mở ra hy vọng Samsung có thể chấm dứt chuỗi năm dài bị Apple và Qualcomm “vượt mặt”.

Một trong những bước tiến kỹ thuật đáng chú ý nhất của Exynos 2600 là việc tách rời modem khỏi chip xử lý trung tâm (SoC) – điều Samsung thực hiện lần đầu tiên trên dòng Galaxy S.

Trước đây, modem di động và bộ xử lý chính luôn được tích hợp chung, nhưng ở thế hệ mới, chúng được tách riêng biệt.

Nhờ vậy, không gian dành cho CPU và GPU được mở rộng, giúp tăng hiệu suất tổng thể. Ngoài ra, Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm – công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay – với mức hoàn thiện đạt khoảng 85% mục tiêu đề ra.

Khi tiến trình 2nm của Samsung được cải thiện hơn nữa trong năm tới, hiệu năng của Exynos 2600 hứa hẹn sẽ còn tăng mạnh.

Galaxy S26 Ultra: Biểu tượng trở lại của Exynos

Theo các nguồn tin, mặc dù tỷ lệ sử dụng chip Exynos có thể thay đổi theo từng thị trường, khả năng cao Galaxy S26 Ultra – mẫu cao cấp nhất của dòng sản phẩm – sẽ được trang bị Exynos 2600.

Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ Galaxy S22 Ultra (năm 2021), chip Exynos được lắp trong mẫu Ultra của Samsung.

Theo Samsung, Exynos 2600 có tốc độ AI nhanh gấp 6 lần Apple A19 Pro, hiệu năng vượt Snapdragon và quy trình 2nm tiên tiến. Ảnh: Yonhap News

Đây là bước đi chiến lược nhằm thể hiện năng lực sản xuất chip của Samsung sau nhiều năm bị chỉ trích. Từ Galaxy S23 đến S25, Samsung đã buộc phải sử dụng toàn bộ chip Snapdragon của Qualcomm, do các thế hệ Exynos trước đó gặp vấn đề về hiệu năng và quá nhiệt.

Trong nhiều năm, dòng chip Exynos bị xem là “điểm yếu” của Samsung khi liên tục thua kém các đối thủ về tốc độ, khả năng tiết kiệm năng lượng và hiệu năng xử lý đồ họa.

Đặc biệt, Exynos 2200 từng gây tranh cãi lớn vì hiện tượng quá nhiệt trên Galaxy S22, buộc Samsung phải loại bỏ hoàn toàn Exynos khỏi dòng S23.

Đến Galaxy S24, chỉ các phiên bản cơ bản và Plus sử dụng Exynos 2400, còn bản Ultra vẫn trung thành với Snapdragon.

Dự án Exynos 2500 sau đó tiếp tục bị hủy do tỷ lệ sản xuất thấp và hiệu năng chưa đạt yêu cầu, khiến bộ phận bán dẫn của Samsung lỗ khoảng 2 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm nay.

Việc quay lại với Exynos 2600 không chỉ là nỗ lực phục hồi danh tiếng mà còn là bước đi mang tính sống còn cho tập đoàn.

Nếu chip mới chứng minh được hiệu năng vượt trội và ổn định, Samsung có thể giảm đáng kể chi phí bản quyền cho Qualcomm, đồng thời tăng lợi nhuận cho mảng điện thoại (MX Division) và hồi sinh mảng bán dẫn System LSI vốn đang gặp khó khăn.

Giới chuyên gia nhận định, việc Samsung sử dụng Exynos cho toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ giúp hãng đồng thời giải quyết ba mục tiêu:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng bán dẫn nhờ tăng tỷ lệ vận hành nhà máy Foundry.

Cải thiện lợi nhuận của bộ phận di động MX do giảm chi phí mua chip từ Qualcomm.

Tái khẳng định vị thế công nghệ của Hàn Quốc trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu.

Cuộc đua AI trên di động: Samsung ra đòn trước

Không chỉ cạnh tranh về sức mạnh phần cứng, Exynos 2600 còn được xem là “vũ khí chiến lược” của Samsung trong cuộc đua AI trên smartphone.

Với NPU mạnh gấp 6 lần chip Apple, Exynos 2600 được tối ưu để chạy các tác vụ AI cục bộ như dịch ngôn ngữ, tạo hình ảnh, và trợ lý thông minh mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Điều này phù hợp với xu hướng “AI on-device” – trí tuệ nhân tạo hoạt động trực tiếp trên thiết bị – vốn đang được Apple và Google đẩy mạnh.

Samsung kỳ vọng thế hệ Galaxy S26 sẽ là dòng smartphone AI toàn diện đầu tiên của hãng, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh và điều khiển bằng giọng nói nhanh gấp nhiều lần hiện tại.

Sau nhiều năm bị lu mờ bởi Apple và Qualcomm, Exynos 2600 đánh dấu cuộc tái sinh ngoạn mục của Samsung trong lĩnh vực chip di động.

Nếu những con số hiệu năng được xác nhận trong thực tế, Galaxy S26 không chỉ là một smartphone mới – mà còn là tuyên ngôn cho năng lực bán dẫn tự chủ của Samsung.

(Theo Yonhap News, PhoneArena)