Đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt lớn trong chiến lược chip của hãng và là tin vui cho những ai đang có ý định sở hữu Galaxy S26 Ultra.

Toàn bộ Galaxy S25 sử dụng chip Snapdragon. Ảnh: PhoneArena

Là tin vui bởi Exynos 2600 – con chip mới nhất do chính Samsung Foundry phát triển – đang vượt trội hơn mọi đối thủ, từ Snapdragon cho đến cả Apple Silicon.

Từ sau Galaxy S22 Ultra (2022), Samsung đã ngừng sử dụng Exynos cho các phiên bản Ultra. Nguyên nhân đến từ ba vấn đề kinh điển mà người dùng không thể bỏ qua: Hiệu năng yếu hơn Snapdragon; Tình trạng quá nhiệt và hao pin; Khả năng sản xuất (yield) thấp của Samsung Foundry.

Những điểm yếu này khiến Exynos trở thành “cái gai” trong mắt người hâm mộ, và Samsung buộc phải chọn Snapdragon cho tất cả thị trường để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị Exynos 2600 ở một số khu vực – và lần đầu tiên, người mua bản Exynos mới chính là những người may mắn.

Exynos 2600 – Át chủ bài mới của Samsung

Samsung Foundry đã thiết kế Exynos 2600 dựa trên quy trình 2nm, tiên tiến hơn hẳn so với chip 3nm hiện nay của Apple và Qualcomm. Điều này mang lại lợi thế khổng lồ về hiệu năng, điện năng và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các điểm hiệu năng rò rỉ, Exynos 2600 vượt qua Apple A19 Pro – chip đang được sử dụng trên iPhone 17 Pro: Nhanh gấp 6 lần trong xử lý AI so với A19 Pro; Mạnh hơn 15% trong hiệu năng đa nhân (multi-core); Vượt trội 75% về khả năng xử lý đồ họa (GPU).

Không chỉ vượt qua Apple, Exynos 2600 còn “hạ gục” Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip mạnh nhất của Qualcomm hiện nay: Nhanh hơn 30% trong xử lý AI; Tốt hơn 29% về hiệu suất đồ họa.

Rõ ràng, bước nhảy lên 2nm đã mang lại cú hích chưa từng có, giúp Samsung giành lại vị thế mà họ từng đánh mất trên sân chơi silicon toàn cầu.

Để đạt được thành tựu này, Samsung đã trải qua một chặng đường đầy gian nan. Trong suốt nhiều năm, Exynos là cái tên gắn liền với sự thất vọng – thậm chí từng bị cộng đồng công nghệ mỉa mai rằng hãng nên “bỏ cuộc”.

Khi phát triển Exynos 2500 (3nm), Samsung đã gặp vô số vấn đề: tỉ lệ sản xuất thấp, hiệu năng không ổn định, khiến con chip không thể ra mắt cùng Galaxy S25 như kế hoạch. Cuối cùng, nó chỉ xuất hiện muộn hơn, cùng với Galaxy Z Flip 7 ra mắt đầu năm nay.

Galaxy Z Flip 7 được trang bị Exynos 2500. Ảnh: PhoneArena

Thời điểm đó, nhiều chuyên gia dự đoán Samsung Foundry có thể buộc phải thu hẹp quy mô, thậm chí đóng cửa mảng sản xuất chip riêng. Việc thiếu khách hàng, doanh thu sụt giảm buộc hãng phải giảm giá mạnh để giữ hợp đồng – một vòng luẩn quẩn dường như không có lối thoát.

Nhưng Exynos 2600 đã xoay chuyển tình thế. Với hiệu năng vượt trội và công nghệ 2nm, con chip này không chỉ là chiến thắng của mảng Exynos, mà còn là bước hồi sinh ngoạn mục của Samsung Foundry.

Từ “vết nhơ” đến niềm tự hào mới của Samsung

Dù dư âm “thảm họa Exynos” vẫn còn trong tâm trí nhiều người dùng, nhưng Samsung đang chứng minh họ đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu Exynos 2600 thực sự hoạt động đúng như các điểm chuẩn rò rỉ, đây sẽ là bước ngoặt giúp Samsung lấy lại danh dự và tự tin đối đầu trực tiếp với Apple – điều mà hãng luôn khao khát.

Thành công của Exynos 2600 cũng mở ra cơ hội cho “khoảnh khắc Apple Silicon” của riêng Samsung – khi hãng có thể kiểm soát hoàn toàn chuỗi giá trị, từ phần cứng, phần mềm đến chip xử lý, tạo nên hệ sinh thái độc lập và tối ưu hơn.

Samsung Galaxy S26 Ultra không chỉ là bản nâng cấp thông thường; đây là tuyên ngôn công nghệ mới của hãng. Việc trở lại với Exynos không phải bước lùi, mà là một cú nhảy vọt táo bạo, đánh dấu thời kỳ mà Samsung không còn phụ thuộc vào Qualcomm.

Nếu mọi dự đoán trở thành sự thật, Exynos 2600 sẽ không chỉ thay đổi cách nhìn của người dùng về chip “nhà làm”, mà còn có thể đưa Samsung trở lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu.

Sau nhiều năm bị nghi ngờ, Samsung đã sẵn sàng viết lại câu chuyện Exynos – từ thất bại thành biểu tượng của sự kiên cường và đổi mới.

(Theo PhoneArena, Macworld)