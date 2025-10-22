Redmi bắt tay Bose

Âm thanh trên smartphone đã được cải thiện đáng kể trong vài năm gần đây, nhưng do giới hạn vật lý, những chiếc điện thoại mỏng nhẹ thường không thể tạo ra dải âm trầm sâu và mạnh. Xiaomi dường như không hài lòng với điều đó, và hãng đang chuẩn bị phá vỡ giới hạn này bằng một ý tưởng táo bạo: trang bị loa siêu trầm (subwoofer) thật sự trên một chiếc smartphone.

Redmi K90 Pro Max được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 – dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm hiện nay. Ảnh: Redmi

Theo công bố mới nhất, Redmi K90 Pro Max, mẫu flagship sắp ra mắt của thương hiệu con Redmi, sẽ là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống âm thanh 2.1, gồm hai loa đối xứng (ở cạnh trên và dưới) và một loa siêu trầm riêng biệt. Hệ thống này được tinh chỉnh bởi Bose, thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Mỹ, với logo Bose xuất hiện bên cạnh cụm camera sau - vị trí đặt loa thứ ba của máy.

Việc Bose tham gia hiệu chỉnh âm thanh cho Redmi K90 Pro Max là bước hợp tác hiếm có trong ngành. Theo các teaser chính thức, Xiaomi khẳng định thiết bị sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao chưa từng có trên smartphone.

Mặc dù chưa công bố độ lớn âm thanh cụ thể, sự xuất hiện của loa thứ ba hứa hẹn giúp máy đạt mức âm lượng vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ hiện nay.

Với định hướng này, Xiaomi không chỉ muốn nâng chất lượng âm thanh nghe nhạc và xem phim, mà còn nhắm đến game thủ – những người đánh giá cao âm thanh sống động và có chiều sâu.

Cấu hình “khủng”: Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7.560mAh

Dù nổi bật với âm thanh, Redmi K90 Pro Max không chỉ có thế. Thiết bị được xác nhận sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 – dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm hiện nay, đi kèm cụm 3 camera với cảm biến chính kích thước 1/1.31 inch, mang lại khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng.

Đặc biệt, viên pin 7.560mAh – một con số hiếm thấy trên flagship – hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Mô-đun camera và loa ngoài trên Redmi K90 Pro Max. Ảnh: Redmi

Với cấu hình này, K90 Pro Max hướng tới nhóm người dùng muốn một chiếc điện thoại mạnh mẽ toàn diện: hiệu năng hàng đầu, chụp ảnh tốt, pin “trâu” và giờ đây thêm cả âm thanh vượt trội.

Trong khi Redmi mạnh tay đổi mới, hai “ông lớn” Apple và Samsung dường như vẫn giữ triết lý quen thuộc. Galaxy S26 sắp tới khó có khả năng nâng cấp lớn về âm thanh, trong khi iPhone 17 gần như không khác biệt nhiều so với iPhone 16.

Điều này khiến Redmi K90 Pro Max trở thành một luồng gió mới trong thị trường vốn đang bảo thủ. Tuy nhiên, sản phẩm nhiều khả năng chỉ bán tại Trung Quốc, trừ khi Xiaomi tung ra phiên bản quốc tế dưới tên khác.

Không thể phủ nhận rằng việc có một chiếc điện thoại phát âm thanh trầm, mạnh và chi tiết là điều hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với ý tưởng này.

Như một số người dùng chia sẻ, việc mang “loa công suất lớn” vào điện thoại có thể khiến môi trường công cộng trở nên ồn ào hơn – đặc biệt khi nhiều người có thói quen mở video TikTok hay nhạc lớn ở nơi công cộng.

Dù còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Redmi đã khiến cả giới công nghệ phải chú ý, và có lẽ Galaxy S26 hay iPhone 17 sẽ sớm phải nghĩ lại về thứ mà lâu nay họ xem nhẹ: âm thanh.

(Theo PhoneArena)