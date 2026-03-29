Cha mẹ cho con trai út 3 thửa đất, chị gái muốn ‘đoạt lại’ theo cách không ngờ

Theo trình bày của ông T. (ngụ tỉnh Vĩnh Long), ông là con trai út trong gia đình và được cha mẹ để lại ba thửa đất với tổng diện tích hơn 4.200m2 tại tỉnh Vĩnh Long. Năm 2011, do cần vốn làm ăn, ông T. đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ba thửa đất này để vay 100 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Biết sự việc, anh ruột của ông T. là ông Th. (đang sinh sống tại Mỹ) đã về Việt Nam, bỏ tiền chuộc lại giấy tờ đất. Tuy nhiên, do lo ngại em trai tiếp tục mang tài sản đi thế chấp, ông Th. yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất sang cho bà L. – em gái trong gia đình – đứng tên, với thỏa thuận miệng rằng khi ông T. hoàn trả tiền thì bà L. sẽ chuyển lại đất.

Đến năm 2014, ông T. đã ký các hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bà L., và bà L. được cấp giấy chứng nhận đối với cả ba thửa đất. Tuy nhiên, trên thực tế, ông T. vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng đất, trồng cây và sinh sống tại đây.

Sau khi đã trả lại tiền cho ông Th., ông T. yêu cầu bà L. làm thủ tục chuyển trả lại quyền sử dụng đất như thỏa thuận ban đầu nhưng bà không đồng ý. Từ đó phát sinh tranh chấp, ông T. khởi kiện yêu cầu tuyên vô hiệu các hợp đồng tặng cho và công nhận quyền sử dụng đất cho mình.

Hà Nội sắp xây khu nhà ở xã hội trên ‘đất vàng’ sát trung tâm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành quyết định về việc giao cho CTCP Tập đoàn Bắc Hà 9.861m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm. Chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng. Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6B, CT7, CT8 có diện tích gần 5ha với tổng mức đầu tư hơn 3.470 tỷ đồng.

Đề xuất mới về thuế bất động sản: Làm rõ giá chuyển nhượng, hạn chế khai giá thấp

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà hợp đồng không ghi giá hoặc ghi giá thấp hơn mức xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, giá chuyển nhượng sẽ được tính theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh (nếu có) tại thời điểm chuyển nhượng, theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm tài sản gắn liền với đất (gồm nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc) mà hợp đồng không ghi giá đất hoặc ghi thấp hơn mức xác định theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh (nếu có), đồng thời giá trị nhà và công trình thấp hơn mức tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định, việc xác định giá sẽ được tách riêng từng phần.

Lộ diện dự án nhà ở xã hội sát trung tâm Hà Nội giá hơn 32 triệu/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Chủ đầu tư là liên danh CTCP Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest.

Dự án có tổng cộng 408 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Các căn được thiết kế đồng bộ với diện tích 70m2.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. Với mức giá này, người mua cần chi hơn 2,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án. Mức giá trên chưa bao gồm 2% phí bảo trì và 5% thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án lấn sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) với định hướng tăng không gian xanh, mở rộng lối đi bộ ven sông và cải thiện cảnh quan khu vực sông Hàn.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có diện tích hơn 60.200m2, nằm giáp sông Hàn, đường Lê Văn Duyệt và đất công viên, trong đó có hơn 10.000m2 diện tích thuê mặt nước.

Đáng chú ý, ranh giới vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt được điều chỉnh từ 12m xuống còn 9m để mở rộng tuyến đường ven sông Hàn đoạn qua dự án từ 8m lên 20m. Mặt cắt mới gồm vỉa hè 3m, lòng đường 7m, làn xe đạp 3m và vỉa hè ven sông rộng 7m.