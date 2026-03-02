Tuổi Thìn: Công danh, tài lộc cùng thăng hoa

Tuần mới, người tuổi Thìn đứng đầu bảng vận khí. Nhờ Thiên Đức nâng đỡ, quý nhân xuất hiện đúng lúc, các mối quan hệ và nguồn lực tích lũy trước đây được kích hoạt mạnh mẽ, thông tin từ Sohu.

Trong công việc, đây là thời điểm “tỏa sáng”. Những kế hoạch từng trì hoãn nay có cơ hội ký kết, triển khai suôn sẻ. Người làm công sở dễ được cấp trên ghi nhận, mở ra cơ hội thăng tiến; người kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc chốt hợp đồng quan trọng.

Tài vận cũng khởi sắc. Nguồn thu chính ổn định, tiền thưởng, hoa hồng hoặc cổ tức có khả năng về tay đúng hạn. Các khoản đầu tư dài hạn có tín hiệu sinh lời tích cực. Đây là tuần thích hợp để mạnh dạn triển khai kế hoạch đã ấp ủ.

Tuổi Mão: Hiệu suất tăng tốc, quý nhân mở lối

Tuần này đánh dấu bước nhảy vọt về hiệu suất đối với người tuổi Mão. Phúc Tinh và Thiên Ất đồng hành, mang đến sự hanh thông và những cơ hội bất ngờ.

Công việc tiến triển mượt mà, các đầu việc tồn đọng được giải quyết nhanh gọn nhờ tinh thần hợp tác tốt. Quý nhân có thể là lãnh đạo đánh giá cao năng lực của bạn hoặc một đối tác phù hợp, giúp bạn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng và đạt thành tích nổi bật. Người kinh doanh dễ được khách hàng giới thiệu thêm cơ hội mới.

Tài chính duy trì ổn định, thu - chi cân bằng và có thể xuất hiện khoản thu nhỏ ngoài dự kiến. Tình cảm nhìn chung êm ấm; người độc thân có thể gặp nhân duyên trong môi trường công việc hoặc hợp tác.

Tuổi Thân: Phá thế bứt lên, nỗ lực đơm hoa kết trái

Tuổi Thân bước vào tuần “phá cục”. Tướng Tinh chủ quyền thế, Văn Xương chủ trí tuệ, giúp bạn từ vai trò hậu trường tiến lên vị trí trung tâm.

Nhiều khả năng bạn nhận được tin vui về thăng chức hoặc ký kết thành công với khách hàng lớn. Năng lực thực thi và tư duy sáng tạo trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Những vướng mắc trước đây dần được tháo gỡ, tiến độ công việc tăng tốc.

Tài lộc tăng theo đà sự nghiệp. Thu nhập chính cải thiện nhờ lương thưởng hoặc tiền dự án; hoạt động phụ hoặc đầu tư ngắn hạn có thể mang lại khoản lợi nhuận bất ngờ. Sự chỉ dẫn của quý nhân giúp bạn tránh sai sót và tập trung tối đa vào mục tiêu.

Tuổi Ngọ: Vận trình xoay chuyển, tài lộc khởi sắc

Trong năm tuổi, người tuổi Ngọ có cơ hội “lật ngược thế cờ”. Tuế Giá mang đến thay đổi tích cực, Kim Quỹ hỗ trợ tích lũy và giữ tiền.

Công việc tuần này chuyển từ trạng thái bận rộn thiếu định hướng sang tập trung cao độ. Bạn có thể được giao nhiệm vụ mới hoặc điều chỉnh vị trí phù hợp hơn. Chỉ cần kiên định mục tiêu và tiến từng bước chắc chắn, kết quả đạt được sẽ tương xứng với công sức bỏ ra.

Tài chính duy trì xu hướng “ổn định mà tăng trưởng”. Thu nhập chính trong tuần có dấu hiệu cải thiện, dù vẫn tồn tại một số khoản chi phát sinh. Nếu quản lý tốt ngân sách, bạn hoàn toàn có thể bảo toàn và gia tăng tích lũy. Gia đạo cũng hài hòa hơn, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm